JEE Main 2026: एनटीए ने जेईई मेन फॉर्म में करेक्शन को लेकर जारी की नोटिफिकेशन, 27 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट एंट्रेस एग्जामिनेशन (मेन) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 27 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं और अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए तुरंत ही फॉर्म भर लें। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कीऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करेक्शन डेट्स घोषित आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आते ही एनटीए की ओर से करेक्शन डेट्स का एलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन छात्रों से फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाएगी वे 1 से 2 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे।

इन फील्ड्स में किया जा सकेगा संशोधन एनटीए की ओर से जिन फील्ड्स में करेक्शन किया जा सकता है उसकी डिटेल नोटिफिकेशन में साझा की गई है। आप नीचे से जान सकते हैं कि जगहों पर गलती होने पर संशोधन किया जा सकता है।