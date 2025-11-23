Language
    JEE Main 2026: एनटीए ने जेईई मेन फॉर्म में करेक्शन को लेकर जारी की नोटिफिकेशन, 27 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:16 PM (IST)

    जेईई मेन एग्जाम के लिए 27 नवंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है। आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर 1 से 2 दिसंबर तक उसमें संशोधन किया जा सकेगा। किन फील्ड्स में करेक्शन किया जा सकेगा उसकी पूरी डिटेल आप इस पेज से चेक कर सकेंगे।

    JEE Main 2026: 1 से 2 दिसंबर तक कर सकेंगे करेक्शन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट एंट्रेस एग्जामिनेशन (मेन) 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 27 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं और अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए तुरंत ही फॉर्म भर लें। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) कीऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

    करेक्शन डेट्स घोषित

    आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आते ही एनटीए की ओर से करेक्शन डेट्स का एलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन छात्रों से फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाएगी वे 1 से 2 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे।

    इन फील्ड्स में किया जा सकेगा संशोधन

    एनटीए की ओर से जिन फील्ड्स में करेक्शन किया जा सकता है उसकी डिटेल नोटिफिकेशन में साझा की गई है। आप नीचे से जान सकते हैं कि जगहों पर गलती होने पर संशोधन किया जा सकता है।

    इन फील्ड्स में नहीं किया जा सकता है बदलाव

    • मोबाइल नंबर
    • ई-मेल पता
    • पता (स्थायी और वर्तमान)
    • इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर
    • उम्मीदवार की फोटो

    केवल एक फील्ड में किया जा सकेगा बदलाव

    • कैंडिडेट का नाम या
    • पिता का नाम या
    • माता का नाम

    नीचे दी जा रही सभी फील्ड बदलने/ जोड़ने की अनुमति दी जा रही है

    • एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स (क्लास 10th एवं 12th)
    • स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी
    • डेट ऑफ बर्थ

    अभ्यर्थी अपने परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस के आधार पर इन फील्ड में कर सकेंगे बदलाव

    • एग्जामिनेशन सिटी ऑफ सिलेक्शन
    • मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन

    इन सभी फील्ड में किया जा सकेगा चेंज

    • डेट ऑफ बर्थ
    • जेंडर
    • कैटेगरी
    • सब-कैटेगरी PwD(If not verified by UDID Portal)

    इस फील्ड को जोड़ने की रहेगी अनुमति

    • पेपर

    उम्मीदवारों को पहचान विवरण बदलने की अनुमति होगी (केवल उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने आधार के अलावा किसी अन्य पहचान के साथ पंजीकरण कराया है):

    • आधार डिटेल
    JEE Main 2026 notice

    27 नवंबर तक भर सकते हैं फॉर्म

    जेईई मेन एप्लीकेशन फॉर्म 27 नवंबर तक भरा जा सकता है। अगर अपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से फॉर्म भर सकते हैं-

    • जेईई मेन आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको LATEST NEWS में Registration for JEE (Main) – 2026 Session-1 is LIVE! पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल, फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर आदि अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।
    • अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट करना होगा।
    • इसके बाद पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

