Maharashtra Supplementary Admit Card 2023: महाराष्ट्र बोर्ड आज जारी करेगा सप्लीमेंट्री परीक्षा के प्रवेश पत्र

Maharashtra Supplementary Admit Card 2023 महाराष्ट्र बोर्ड ने हाल ही में एसएससी और एचएससी परिणामों की घोषणा की थी। इस रिलजल्ट में 10वीं का कुल पास प्रतिशत 93.83% रहा था जिसमें से लड़कियों का कुल पास प्रतिशत 95.87% रहा था। वहीं लड़कों का कुल पास प्रतिशत 92.06% रहा था। वहीं अब सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए प्रवेश पत्र रिलीज किए जा रहे हैं।

Maharashtra Board SSC, HSC Supplementary Exam 2023 Admit Cards: महाराष्ट्र बोर्ड आज जारी करेगा सप्लीमेंट्री परीक्षा के एडमिट कार्ड

Edited By: Nandini Dubey