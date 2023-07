CA Final AIR 1: 616 अंक हासिल कर अक्षय रमेश बने सीए फाइनल टॉपर, जानिए पूरी डिटेल

एजुकेशन डेस्क। CA Final AIR 1: सीए इंटर और फाइनल का इंतजार आज फाइनली खत्म हो गया है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI)) ने आज, 5 जुलाई को सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के नतीजे घोषित कर दिए हैं। आईसीएआई सीए इंटर और फाइनल परीक्षा मई 2023 में आयोजित की गई थी। वहीं, अब परिणाम का एलान आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर किया गया है। नतीजों के साथ-साथ टॉपर की लिस्ट भी सामने आ गई है। फाइनल नतीजों में अहमदाबाद के जैन अक्षय रमेश ने टॉप किया है। उन्होंने 800 में से 616 अंक (77 फीसदी) किए हैं।

CA Final Result 2023: ये हैं सीए फाइनल सेकेंड और थर्ड टॉपर

सीए फाइनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर चेन्नई के कल्पेश जैन रहे हैं, उन्हें 603 अंक मिले हैं। वहीं, तीसरे स्थान पर नई दिल्ली के प्रखर वार्षनेय रहे, उन्हें 574 अंक मिले हैं। वहीं, ICAI के सेंट्रल काउंसिल सदस्य (CCM) धीरज खंडेलवाल ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है।

Congratulations to all Students who passed CA Inter exams to join 2 years of uninterrupted Article ship. Also Congratulate Who became CA as our colleagues. Now Result are declared pic.twitter.com/9XVIqfCJwB