LIVE CA Result Sep 2025: कल जारी होगा सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन रिजल्ट, नतीजों के साथ आएगी टॉपर्स लिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन कल यानी 3 नवंबर 2025 को जारी किया जायेगा। वेबसाइट पर दी गई डिटेल के मुताबिक Final and Intermediate पाठ्यक्रम का रिजल्ट अपरान्ह 2 बजे के आसपास एवं Foundation पाठ्यक्रम का रिजल्ट शाम 5 बजे के आसपास घोषित घोषित होगा। नतीजे जारी होते ही अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जाकर लॉग इन डिटेल दर्ज कर सीधे नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे।