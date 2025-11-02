Language
    LIVE CA Result Sep 2025: कल जारी होगा सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन रिजल्ट, नतीजों के साथ आएगी टॉपर्स लिस्ट

    आईसीएआई की ओर से CA Result September 2025 कल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट icai.org एवं icai.nic.in पर जारी किया जायेगा। नतीजे जारी होने के साथ ही तीनों ही पाठ्यक्रमों के टॉपर्स की लिस्ट भी साझा की जाएगी।

    By Amit Yadav Sun, 02 Nov 2025 03:03 PM (IST)
    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन कल यानी 3 नवंबर 2025 को जारी किया जायेगा। वेबसाइट पर दी गई डिटेल के मुताबिक Final and Intermediate पाठ्यक्रम का रिजल्ट अपरान्ह 2 बजे के आसपास एवं Foundation पाठ्यक्रम का रिजल्ट शाम 5 बजे के आसपास घोषित घोषित होगा। नतीजे जारी होते ही अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जाकर लॉग इन डिटेल दर्ज कर सीधे नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। 

    2 Nov 20253:14:14 PM

    CA Result September 2025 Timings: रिजल्ट जारी होने की टाइमिंग 

    ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक CA Final and Intermediate पाठ्यक्रम का रिजल्ट अपरान्ह 2 बजे के आसपास एवं Foundation पाठ्यक्रम का रिजल्ट शाम 5 बजे के आसपास घोषित किया जायेगा।

    2 Nov 20253:00:30 PM

    ICAI CA Result Sep 2025: कल जारी होगा सीए सितंबर सेशन का रिजल्ट 

    आईसीएआई की ओर से कल यानी 3 नवंबर 2025 को आईसीएआई सीए रिजल्ट 2025 जारी किया जायेगा। नतीजों को लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले ही सूचना दी जा चुकी है। 