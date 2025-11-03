Language
    ICAI CA September Result 2025: सीए स्कोरकार्ड कहां और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड, स्टेप बाय स्टेप डिटेल करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:14 AM (IST)

    आईसीएआई की ओर से आज CA Final, Intermediate और Foundation प्रोग्राम का रिजल्ट जारी किया जायेगा। नतीजे जारी होते ही परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ ही इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    ICAI CA September Result 2025 आज होगा जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन सितंबर 2025 सेशन की परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए आज का दिन निर्याणक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से आज यानी 3 नवंबर को तीनों ही पाठ्यक्रमों का रिजल्ट घोषित किया जायेगा। रिजल्ट जारी होने के साथ ही आईसीएआई की ओर से सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी।

    कहां और कैसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

    ICAI की ओर से परिणाम ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट icai.org एवं icai.nic.in पर जारी होगा। इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परिणाम चेक करने एवं स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-

    • आईसीएआई सीए रिजल्ट 2025 जारी होते ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर जिस कोर्स का रिजल्ट चेक करना होगा उसके एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आपको लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके सबमिट करना होगा।
    • अब आपका परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
    ICAI CA Sep Result 2025

    पिछले सेशन में इन स्टूडेंट्स ने किया था टॉप

    सीए मई 2025 सेशन में फाउंडेशन प्रोग्राम में वृंदा अग्रवाल- 90.5% (362/400 अंक), यदनेश राजेश नारकर- 89.5% (359/400 अंक) और शार्दुल शेखर विचारे- 89.5% (358/400 अंक) ने टॉप किया था। सीए इंटरमीडिएट में दिशा आशीष गोखरू- 85.5% (513/600 अंक), देवीदन यश संदीप - 83.83% (503/600 अंक), यामिश जैन/निलय डांगी- 83.67% (502/600 अंक) ने और सीए फाइनल में राजन काबरा - 86% (516/600 अंक), निष्ठा बोथरा-83.83% (503/600 अंक) एवं मानव राकेश शाह- 82.17% (493/600 अंक) ने टॉप थ्री पोजीशन हासिल की थी।

