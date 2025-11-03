ICAI CA September Result 2025: सीए स्कोरकार्ड कहां और कैसे कर सकेंगे डाउनलोड, स्टेप बाय स्टेप डिटेल करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन सितंबर 2025 सेशन की परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए आज का दिन निर्याणक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से आज यानी 3 नवंबर को तीनों ही पाठ्यक्रमों का रिजल्ट घोषित किया जायेगा। रिजल्ट जारी होने के साथ ही आईसीएआई की ओर से सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहां और कैसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड ICAI की ओर से परिणाम ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट icai.org एवं icai.nic.in पर जारी होगा। इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परिणाम चेक करने एवं स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-