LIC AAO Result 2025: एलआईसी एएओ भर्ती रिजल्ट जल्द होगा जारी, डायरेक्ट लिंक licindia.in पर होगा एक्टिवेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एलआईसी की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) एवं असिस्टेंट इंजीनियर (AE) भर्ती प्रीलिम एग्जाम का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 3 अक्टूबर को करवाया गया था। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर जारी किया जायेगा जिसे अभ्यर्थी ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट की डिटेल साझा नहीं की जाएगी।

रिजल्ट के साथ कटऑफ होगा जारी नतीजे जारी होने के साथ ही इस भर्ती के लिए कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी किया जायेगा। जो अभ्यर्थी तय कटऑफ प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। मुख्य परीक्षा का आयोजन 8 नवंबर 2025 को करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।