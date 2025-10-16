LIC AAO Result 2025: एलआईसी एएओ भर्ती रिजल्ट जल्द होगा जारी, डायरेक्ट लिंक licindia.in पर होगा एक्टिवेट
एलआईसी एएओ भर्ती मुख्य परीक्षा का आयोजन 8 नवंबर 2025 को प्रस्तावित है। ऐसे में अनुमान है कि प्रीलिम रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जा सकता है। जो अभ्यथी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे मेंस एग्जाम के लिए क्वालीफाई होंगे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 841 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एलआईसी की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) एवं असिस्टेंट इंजीनियर (AE) भर्ती प्रीलिम एग्जाम का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 3 अक्टूबर को करवाया गया था। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर जारी किया जायेगा जिसे अभ्यर्थी ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट की डिटेल साझा नहीं की जाएगी।
रिजल्ट के साथ कटऑफ होगा जारी
नतीजे जारी होने के साथ ही इस भर्ती के लिए कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी किया जायेगा। जो अभ्यर्थी तय कटऑफ प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। मुख्य परीक्षा का आयोजन 8 नवंबर 2025 को करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स
- एलआईसी एएओ रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर करियर में जाना होगा।
- अब रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद जिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर एवं पासवर्ड/ डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
- अब रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
मेंस एग्जाम पैटर्न
प्रीलिम एग्जाम में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मेंस एग्जाम में भाग ले सकेंगे। मुख्य परीक्षा में 150 अंकों के लिए बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे वहीं 150 अंकों के लिए वर्णातात्मक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। दोनों ही परीक्षाएं एक ही सत्र में एक साथ होंगी। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 3 घंटे 30 मिनट का समय दिया जायेगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 841 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
