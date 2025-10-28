LIC AAO Result 2025 Date: एलआईसी एएओ प्रीलिम रिजल्ट licindia.in पर होगा जारी, इन स्टेप्स से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) एवं असिस्टेंट इंजीनियर (AE) भर्ती प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर जारी किये जायेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से परिणाम की जानकारी नहीं भेजी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैटेगरी वाइज कटऑफ प्राप्त करने वाले मेंस एग्जाम के लिए होंगे क्वालीफाई एलआईसी एएओ, एई रिजल्ट जारी होने के साथ ही कटऑफ भी जारी किया जायेगा। कटऑफ अंक कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया जायेगा। जो उम्मीदवारों निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

मेंस एग्जाम की तैयारी पैटर्न को ध्यान में रखकर कर दें स्टार्ट जो उम्मीदवार प्रीलिम एग्जाम में सफल होंगे उनको मुख्य परीक्षा में भाग लेना होगा। ऐसे में अभ्यर्थी चयनित होने के तैयारियों को स्टार्ट कर दें। मुख्य परीक्षा में 150 अंकों के लिए बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे वहीं 150 अंकों के लिए वर्णातात्मक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। दोनों ही परीक्षाएं एक ही सत्र में एक साथ होंगी। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 3 घंटे 30 मिनट का समय दिया जायेगा।