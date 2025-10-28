Language
    LIC AAO Result 2025 Date: एलआईसी एएओ प्रीलिम रिजल्ट licindia.in पर होगा जारी, इन स्टेप्स से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:26 AM (IST)

    एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एवं असिस्टेंट इंजीनियर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट (LIC AAO AE Result 2025) जल्द ही घोषित किया जा सकता है। जो उम्मीदवार प्रीलिम एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई होंगे। भर्ती के जरिये 841 पदों पर नियुक्तियां होंगी।

    LIC AAO AE Result 2025 जल्द हो सकता है जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) एवं असिस्टेंट इंजीनियर (AE) भर्ती प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर जारी किये जायेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से परिणाम की जानकारी नहीं भेजी जाएगी।

    कैटेगरी वाइज कटऑफ प्राप्त करने वाले मेंस एग्जाम के लिए होंगे क्वालीफाई

    एलआईसी एएओ, एई रिजल्ट जारी होने के साथ ही कटऑफ भी जारी किया जायेगा। कटऑफ अंक कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया जायेगा। जो उम्मीदवारों निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

    मेंस एग्जाम की तैयारी पैटर्न को ध्यान में रखकर कर दें स्टार्ट

    जो उम्मीदवार प्रीलिम एग्जाम में सफल होंगे उनको मुख्य परीक्षा में भाग लेना होगा। ऐसे में अभ्यर्थी चयनित होने के तैयारियों को स्टार्ट कर दें। मुख्य परीक्षा में 150 अंकों के लिए बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे वहीं 150 अंकों के लिए वर्णातात्मक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। दोनों ही परीक्षाएं एक ही सत्र में एक साथ होंगी। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 3 घंटे 30 मिनट का समय दिया जायेगा।

    LIC AAO Result 2025

    रिजल्ट चेक करने के तरीका

    • एलआईसी एएओ रिजल्ट 2025 जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर करियर में जाना होगा।
    • अब रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर एवं पासवर्ड/ डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
    • अब रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से कुल 841 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से AAO Generalist के लिए 350, AAO Specialist के लिए 410 और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) के लिए 81 पद आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

