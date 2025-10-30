Language
    LIC AAO Prelims Result 2025: एलआईसी एएओ प्रीलिम Merit List यहां करें डाउनलोड, 7760 अभ्यर्थी मेंस एग्जाम के लिए क्वालीफाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:31 AM (IST)

    एलआईसी की ओर से एएओ प्रीलिम रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जारी की गई मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में कुल 7760 अभ्यर्थी सफल हुए हैं जो मुख्य परीक्षा में भाग ले पाएंगे। मेंस एग्जाम का आयोजन 8 नवंबर 2025 को निर्धारित केंद्रों पर करवाया जायेगा।

    LIC AAO Result 2025 Declared: मेरिट लिस्ट यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) प्रीलिम एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणम ऑनलाइन माध्यम से एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी हुआ है जिसमें सफल उम्मीदवारों के नाम एवं रोल नंबर दर्ज हैं। अभ्यर्थी तुरंत ही वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपने रिजल्ट की जांच कर सकते हैं। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मेंस एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

    7760 अभ्यर्थी हुए मेंस एग्जाम के लिए क्वालीफाई

    एलआईसी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट के मुताबिक मुख्य परीक्षा के लिए कुल 7760 अभ्यर्थी क्वालीफाई हुए हैं। मेरिट लिस्ट में दी गई डिटेल के मुताबिक इन सभी उम्मीदवारों के लिए Phase-II (Main Examination) का आयोजन 8 नवंबर 2025 को करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।

    रिजल्ट इन स्टेप्स से करें चेक

    • एलआईसी एएओ रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर करियर में जाना होगा।
    • अब रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर लें।
    • अब आप इसमें अपना नाम एवं रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

    LIC AAO Prelims Result 2025- Merit List (PDF)

    LIC AAO Result 2025

    मेंस एग्जाम पैटर्न

    जो उम्मीदवार प्रीलिम एग्जाम में सफल हुए हैं वे मुख्य परीक्षा में भाग ले पाएंगे। मेंस एग्जाम में 150 अंकों के लिए बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे वहीं 150 अंकों के लिए वर्णातात्मक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। दोनों ही परीक्षाएं एक ही सत्र में एक साथ होंगी। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 3 घंटे 30 मिनट का समय दिया जायेगा।

    इस भर्ती के माध्यम से कुल 841 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से AAO Generalist के लिए 350, AAO Specialist के लिए 410 और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) के लिए 81 पद आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

