LIC AAO Mains Admit Card 2025: एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नवई दिल्ली: लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) की ओर से एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार LIC AAO Prelims की परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे और मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अब वे एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in पर जाकर एलआईसी एएओ मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।