LIC AAO Mains Admit Card 2025: एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड
एलआईसी की ओर से एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा का आयोजन 08 नवंबर को किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नवई दिल्ली: लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) की ओर से एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार LIC AAO Prelims की परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे और मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अब वे एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in पर जाकर एलआईसी एएओ मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
ऐसे डाउनलोड करें मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड
एलआईसी की ओर से एएओ मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एलआईसी (AAO) और (AE) मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in पर जाएं।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद LIC AAO Mains एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद जरूरी लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगी परीक्षा
एलआईसी की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर मुख्य परीक्ष का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा 08 नवंबर को किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स आदि विषयों से 300 अंकों के 120 प्रश्न और असिस्टेंट इंजीनियर की मुख्य परीक्षा में उम्मीदवरों से 150 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम आदि की जांच अच्छे से कर लें। परीक्षा वाले दिन एडमिट कार्ड जरूर साथ लेकर जाएं। इसके साथ ही परीक्षा वाले दिन तय समय से एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें, अन्यथा देरी होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें: JEE Mains Session 1 Registration 2026 : जेईई मेन सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इन स्टेप्स से करें तुरंत अप्लाई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।