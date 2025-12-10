Job and Education Current Affairs: ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन, एनडीए और सीडीएस नोटिफिकेशन आज जारी होने की उम्मीद

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: आज यानी 10 दिसंबर को सीबीएसई प्रश्न-पत्र में बदलाव के साथ-साथ भारत के लोकप्रिय त्योहार दिवाली को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसके अलावा आज ही ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीस ने देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन कर लगा दिया है। साथ ही सीडीएस और एनडीए के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आज जारी होने की संभावना है। उम्मीदवार यहां 10 दिसंबर की एजुकेशन और जॉब्स से संबंधित करंट अफेयर्स देख सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर हुआ बैन 10 दिसंबर यानी आज आस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। अब आस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्‍टाग्राम और फेसबुक आदि नहीं चला सकेंगे। बता दें, आस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीस ने इस अहम फैसले को लेते हुए इसे गर्व का दिन बताया है। ऐसा करना वाला आस्ट्रेलिया अब दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके अलावा, इस फैसले का उल्लघंन करने पर सोशल मीडिया कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

दिवाली UNESCO विश्व धरोहर घोषित 10 दिसंबर यानी आज के ही दिन भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहार दिवाली को UNESCO द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। बता दें, इसमें 15 अमूर्त विश्व धरोहर जैसे दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, रामलीला, छाऊ नृत्य को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दिवाली पर्व पर विस्तार से वर्णन किया है।

सीबीएसई दसवीं एग्जाम पैटर्न में बदलाव सीबीएसई की ओर से जारी अधिसूचना के तहत यह कहा गया है कि अब साल 2026 से कक्षा दसवीं परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। बता दें, अगले साल यानी 2026 से सभी छात्रों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए अलग-अलग पेपर को हल करना होगा। इसके अलावा, छात्रों को विज्ञान के लिए 3 सेक्शन और सामाजिक विज्ञान के लिए चार सेक्शन में आंसर लिखना होगा। ऐसे में यदि छात्रों द्वारा आंसर को मिक्स किया जाता हैं, तो इसके लिए उन्हें कोई अंक नहीं दिया जाएगा।

सीडीएस और एनडीए के लिए नोटिफिकेशन आज जारी यूपीएससी की ओर से सीडीएस और एनडीए के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीडीएस और एनडीए के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। नोटिफिकेशन आज आने की संभावना है।