JNVST 2026: कक्षा 9वीं और 11वीं में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आज लास्ट डेट, इन स्टेप्स से तुरंत करें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नवोदय विद्यालय समिति की ओर से एनवीएस लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2026 कक्षा 9वीं और 11वीं में दाखिला लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि आज है। जिन विद्यार्थी ने अभी तक कक्षा नौवीं और ग्वाहरवीं में दाखिला लेने के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हैं, वे विद्यार्थी केवल आज यानी 23 अक्टूबर तक ही ऑनलाइन प्रक्रिया का पूरा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।