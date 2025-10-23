Language
    JNVST 2026: कक्षा 9वीं और 11वीं में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आज लास्ट डेट, इन स्टेप्स से तुरंत करें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 10:47 AM (IST)

    एनवीएस लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2026 कक्षा 9वीं और 11वीं में दाखिला लेने के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवार 24 से 26 अक्टूबर के बीच फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा का आयोजन 07 फरवरी को किया जाएगा। 

    JNVST 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नवोदय विद्यालय समिति की ओर से एनवीएस लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2026 कक्षा 9वीं और 11वीं में दाखिला लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि आज है। जिन विद्यार्थी ने अभी तक कक्षा नौवीं और ग्वाहरवीं में दाखिला लेने के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हैं, वे विद्यार्थी केवल आज यानी 23 अक्टूबर तक ही ऑनलाइन प्रक्रिया का पूरा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा। 

    पात्रता मानदंड

    • कक्षा नौवीं में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवार उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, जहां विद्यालय स्थित है। उम्मीदवार कक्षा आठवीं में अध्ययनरत होना चाहिए और उम्मीदवारों का जन्म 01 मई, 2011 से 31 जुलाई, 2013 के बीच हुआ होना चाहिए।
    • कक्षा ग्वाहरवीं में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवार कक्षा दसवीं में अध्ययनरत होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों का जन्म 01 जून, 2009 से 31 जुलाई, 2011 के बीच हुआ हो।

    JNVST 2026: ऐसे करें आज ही रजिस्ट्रेशन

    कक्षा नौवीं और ग्वाहरवीं में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

    • रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर  कक्षा नौवीं या ग्वाहरवीं रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करें।
    • अब अपने हस्ताक्षर और पासपोर्ट साइज फोटो को अपडेट करें।
    • फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी डिटेल्स ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन होगी परीक्षा

    नवोदय विद्यालय समिति की ओर से परीक्षा का आयोजन 07 फरवरी, 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा वाले दिन अतिरिक्त 50 मिनट का समय दिया जाएगा।

