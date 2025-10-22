BSCB Mains Exam Date 2025: असिस्टेंट मुख्य परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी, 17 नवंबर को होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (BSCB) की ओर से असिस्टेंट/कस्टम सर्विस एग्जीक्यूटिव (CSA) के पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से बीएससीबी की ओर से कुल 257 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं।

इस दिन होगी परीक्षा बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से मुख्य परीक्षा का आयोजन बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 17 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

ऐसे डाउनलोड करें एग्जाम शेड्यूल बीएससीबी की ओर से असिस्टेंट/कस्टम सर्विस एग्जीक्यूटिव (CSA) के पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं।