    BSCB Mains Exam Date 2025: असिस्टेंट मुख्य परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी, 17 नवंबर को होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:18 PM (IST)

    बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (BSCB) की ओर से असिस्टेंट/कस्टम सर्विस एग्जीक्यूटिव (CSA) के पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से 200 अंकों के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे।

    BSCB Mains Exam Date 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (BSCB) की ओर से असिस्टेंट/कस्टम सर्विस एग्जीक्यूटिव (CSA) के पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से बीएससीबी की ओर से कुल 257 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं।

    इस दिन होगी परीक्षा

    बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से मुख्य परीक्षा का आयोजन बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 17 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    ऐसे डाउनलोड करें एग्जाम शेड्यूल

    बीएससीबी की ओर से असिस्टेंट/कस्टम सर्विस एग्जीक्यूटिव (CSA) के पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब 'Assistant (Multipurpose) Mains Exam Date 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद एग्जाम शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    मुख्य परीक्षा का पैटर्न

    मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से 200 अंकों के 200 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

