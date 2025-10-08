Language
    JNVST 2026: बढ़ गई लास्ट डेट, नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं-11वीं एडमिशन के लिए अब 21 अक्टूबर तक आवेदन का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 10:50 AM (IST)

    एनवीएस की ओर से लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2026 (कक्षा 9 एवं 11) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 21 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। किसी कारणवश तय तिथियों में फॉर्म न भर पाने वाले छात्र या उनके माता पिता तय तिथि में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा अगले वर्ष 7 फरवरी को आयोजित की जाएगी।

    JNVST 2026: क्लास 9th एवं 11th एडमिशन के लिए यहां से भरें फॉर्म।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से JNVST 2026 क्लास 9 एवं 11वीं में एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 21 अक्टूबर 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो माता-पिता अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं और किसी कारणवश तय तिथि में फॉर्म नहीं भर सके थे वे अब बढ़ाई गई तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।

    एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी फॉर्म भरने का लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिस पर क्लिक करके सीधे फॉर्म भरा जा सकता है।

    दोनों क्लास के लिए पात्रता कर लें चेक

    • कक्षा 9: इस कक्षा में एडमिशन के लिए छात्र का जन्म 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच हुआ हो। इसके साथ ही छात्र का उसी जनपद का निवासी होना चाहिए जिसमें नवोदय विद्यालय स्थित है। स्टूडेंट का 8वीं कक्षा में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। जो छात्र 8वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं वे आवेदन नहीं कर सकते हैं।
    • कक्षा 11वीं: इस कक्षा में एडमिशन के लिए छात्र का कक्षा 10वीं में अध्ययनरत होना आवश्यक है और उनका जन्म 1 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच हुआ हो। जो छात्र कक्षा 10वीं पास कर चुके हैं वे आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।

    आवेदन के साथ शुल्क नहीं करना होगा जमा

    लेटरल एंट्री सेलेक्शन टेस्ट 2026 में आवेदन के लिए किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ऐसे में सभी कैटेगरी के छात्र इसमें शामिल होने के लिए निशुल्क फॉर्म भर सकते हैं।

    इन स्टेप्स को फॉलो कर करें आवेदन

    • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज जिस कक्षा के लिए फॉर्म भरना है उस लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद अभ्यर्थी नए पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • अब इसमें मांगी गई जरूरी डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद हस्ताक्षर, फोटोग्राफ आदि अपलोड कर दें।
    • अब आप पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के सन्दर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।

    परीक्षा 7 फरवरी 2026 को होगी आयोजित

    नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की ओर से कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं के लिए लेटरल एंट्री सेलेक्शन टेस्ट 2026 का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 7 फरवरी 2025 को करवाया जाएगा। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व जारी कर दिए जायेंगे।

