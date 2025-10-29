Jharkhand JET 2025: झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, 31 अक्टूबर तक जमा कर पाएंगे फीस

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (JPSC JET 2025) के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल यानी 30 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वे अंतिम समय में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन के बाद एप्लीकेशन फीस 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करने का मौका रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

योग्यता एवं मापदंड इस परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष डिग्री न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ प्राप्त की हो। बीसी 1, बीसी 2, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों ने पोस्ट ग्रेजुएशन 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष के पेपर दे चुके हैं वे भी आवेदन के लिए पात्र हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता या पीएचडी में एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार की ऊपरी उम्र का बंधन नहीं है।