Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand JET 2025: झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, 31 अक्टूबर तक जमा कर पाएंगे फीस

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (JPSC JET 2025) एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल यानी 30 अक्टूबर एवं फीस जमा करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर निर्धारित है। किसी कारणवश अभी तक फॉर्म न भर पाने वाले अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक से आवेदन कर सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Jharkhand JET 2025: झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए यहां से करें अप्लाई।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (JPSC JET 2025) के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल यानी 30 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वे अंतिम समय में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन के बाद एप्लीकेशन फीस 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करने का मौका रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    योग्यता एवं मापदंड

    इस परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष डिग्री न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ प्राप्त की हो। बीसी 1, बीसी 2, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों ने पोस्ट ग्रेजुएशन 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष के पेपर दे चुके हैं वे भी आवेदन के लिए पात्र हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता या पीएचडी में एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार की ऊपरी उम्र का बंधन नहीं है।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    इस परीक्षा में भाग लेने के लिए फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। फॉर्म भरने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-

    • जेपीएससी जेईटी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर विजिट विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद मांगी गई डिटेल भरकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा करें।
    • अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    Jharkhand JET

    कितनी लगेगी फीस

    आवेदन के साथ अनरिजर्व श्रेणी के अभ्यर्थियों को को 575 रुपये, बीसी 1 व 2 और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 300 रुपये एवं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, थर्ड जेंडर को 150 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। एग्जाम से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- RRB NTPC Recruitment 2025: आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट, एप्लीकेशन प्रॉसेस, फीस सहित पूरी डिटेल करें चेक