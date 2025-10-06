Language
    Jharkhand JET 2025: झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड, अब 31 अक्टूबर तक रहेगा आवेदन का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:43 PM (IST)

    जेपीएससी की ओर से झारखंड पात्रता परीक्षा आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट 7 अक्टूबर निर्धारित थी जिसे अब 30 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। फॉर्म भरने के बाद आवेदन शुल्क 31 अक्टूबर तक जमा करने का मौका रहेगा। फॉर्म में त्रुटि होने पर 1 से 3 नवंबर तक उसमें सुधार किया जा सकेगा।

    Jharkhand JET 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (JPSC JET 2025) के लिए अब तक किसी कारणवश आवेदन न कर पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जेपीएससी जेईटी एग्जाम के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 30 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थी अब तय तिथियों के अंतर्गत ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

    आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फीस 31 अक्टूबर तक जमा कर पाएंगे। अगर किसी भी अभ्यर्थी से फॉर्म भरने में गलती हो जाती है तो वे 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर सायं 5 बजे तक उसमें संशोधन कर सकेंगे।

    कौन कर सकता है अप्लाई

    • उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष डिग्री न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ प्राप्त की हो।
    • बीसी 1, बीसी 2, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों ने पोस्ट ग्रेजुएशन 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो।
    • जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष के पेपर दे चुके हैं वे भी आवेदन के लिए पात्र हैं।
    • असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता या पीएचडी में एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार की ऊपरी उम्र का बंधन नहीं है।

    एप्लीकेशन फीस

    झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में आवेदन के साथ अनरिजर्व वर्ग को 575 रुपये, बीसी 1 व 2 और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 300 रुपये एवं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, थर्ड जेंडर को 150 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

    कैसे करें अप्लाई

    • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर विजिट विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद मांगी गई डिटेल भरकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा करें।
    • अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

    एग्जाम पैटर्न

    इस परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं को दो प्रश्नपत्र हल करने होंगे। पहले पेपर में बहुविकल्पीय प्रकार के 50 प्रश्न एवं दूसरे पेपर में 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवारों को 2 अंक प्रदान किये जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का समय प्रदान किया जायेगा।

