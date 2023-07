JEECUP Admit Card 2023: आज जारी हो सकते हैं यूपी पालीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड, एग्जाम 26 जुलाई से

JEECUP Admit Card 2023 जेईईसीयूपी द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए UP Polytechnic एडमिट कार्ड को इस परीक्षा के पोर्टल jeecup.admissions.nic.in पर लिंक एक्टिव करके जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को इस लिंक पर क्लिक करना होगा और फिर नये पेज पर अपना अप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के भरकर सबमिट करना होगा। परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई से 1 अगस्त तक किया जाना है।

JEECUP Admit Card 2023: डाउनलोड लिंक परीक्षा पोर्टल, jeecup.admissions.nic.in पर आज एक्टिव हो सकता है।