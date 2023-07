UP Polytechnic Admit Card 2023: जल्द जारी होंगे UP JEECUP एडमिट कार्ड, 26 जुलाई से शुरू होगी परीक्षा

UP JEECUP Admit Card 2023 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रदेश की ओर से यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 का आयोजन 26 जुलाई से 1 अगस्त 2023 तक किया जाना है। परीक्षा तिथि नजदीक आने के चलते अगले एक या दो दिनों में एडमिट कार्ड जारी किये जा सकते हैं। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड जारी होने पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

UP Polytechnic Admit Card 2023: अगले एक या दो दिन में जारी होंगे यूपी पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड।

Your browser does not support the audio element.