    JEE Mains Registration 2026: जेईई मेन के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द होंगे शुरू, इन स्टेप्स से कर सकेंगे अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:56 PM (IST)

    एनटीए की ओर से JEE Mains 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू किए जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। जेईई मेन सेशन-1 की परीक्षा 21 से 30 जनवरी, 2026 के बीच आयोजित कराई जाएगी। 

    JEE Mains Registration 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Mains) की परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद अब उम्मीदवारों को जेईई मेन सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव होने का बेसब्री से इंतजार है। जो उम्मीदवार JEE Main 2026 सेशन-1 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे जल्द ही इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। एनटीए की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक JEE Main 2026 सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन इसी सप्ताह शुरू कर दिए जाएंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रजिस्ट्रेशन करने के लिए जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखें।

    इन आसान स्टेप्स से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

    एनटीए की ओर से JEE Main 2026 सेशन-1 की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

    • जेईई मेन सेशन-1 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को JEE Main Registration 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को जरूरी जानकारी जैसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि को दर्ज करना होगा।
    • इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और एप्लीकेशन फीस आदि को जमा करना होगा।
    • अब फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • इसके बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन होगी परीक्षा

    एनटीए की ओर से सेशन-1 परीक्षा का आयोजन 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा, जबकि सेशन-2 परीक्षा का आयोजन 01 से 10 अप्रैल, 2026 के बीच किया जाएगा।

    जेईई मेन सेशन-1 एग्जाम पैटर्न

    बीई या बीटेक छात्रों के लिए जेईई मेन सेशन-1 की परीक्षा में कुल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 प्रश्न फिजिक्स विषय से, 25 प्रश्न केमिस्ट्री विषय से और 25 प्रश्न गणित विषय से पूछे जाएंगे। सेशन-1 की परीक्षा कुल तीन घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

