JEE Mains Registration 2026: जेईई मेन के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द होंगे शुरू, इन स्टेप्स से कर सकेंगे अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Mains) की परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद अब उम्मीदवारों को जेईई मेन सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव होने का बेसब्री से इंतजार है। जो उम्मीदवार JEE Main 2026 सेशन-1 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे जल्द ही इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। एनटीए की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक JEE Main 2026 सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन इसी सप्ताह शुरू कर दिए जाएंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रजिस्ट्रेशन करने के लिए जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखें।

इन आसान स्टेप्स से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन एनटीए की ओर से JEE Main 2026 सेशन-1 की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। जेईई मेन सेशन-1 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को JEE Main Registration 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।

रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को जरूरी जानकारी जैसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि को दर्ज करना होगा।

इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और एप्लीकेशन फीस आदि को जमा करना होगा।

अब फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।

इसके बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन होगी परीक्षा एनटीए की ओर से सेशन-1 परीक्षा का आयोजन 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा, जबकि सेशन-2 परीक्षा का आयोजन 01 से 10 अप्रैल, 2026 के बीच किया जाएगा।