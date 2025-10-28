NCERT COURSE 2025: बारहवीं साइंस स्ट्रीम छात्रों के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स, इस दिन तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

करियर डेस्क, नई दिल्ली: अगर आप कक्षा बारहवीं में साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की ओर स्वयं पोर्टल पर कक्षा 12वीं साइंस स्ट्रीम छात्रों के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और साइकोलॉजी ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की गई है। इन ऑनलाइन कोर्स का मुख्य उद्देश्य छात्रों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे बोर्ड की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ऐसे में यदि आप भी इस साल बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी द्वारा प्रदान किए गए इन ऑनलाइन कोर्स में शामिल हो सकते हैं।

फिजिक्स यह ऑनलाइन कोर्स दो भाग में आयोजित कराया जाएगा। पहले भाग में कुल पांच यूनिट है, जिसमें छात्रों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट जैसे विषयों से अवगत करवाया जाएगा। भाग-2 में भी कुल पांच यूनिट शामिल हैं, जिसमें परमाणु और नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, कम्यूनिकेशन सिसटम जैसे विषय शामिल है।

केमिस्ट्री एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 12वीं साइंस स्ट्रीम में अध्ययनरत छात्रों के लिए केमिस्ट्री ऑनलाइन कोर्स की पेशकश भी की गई है। इस कोर्स में कुल 9 यूनिट शामिल है। इस कोर्स में सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी-ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड जैसे विषय पाठ्यक्रम में शामिल है। इस कोर्स में युवाओं के ज्ञान को परखने के लिए 9 असेसमेंट्स को भी शामिल किया गया है।

साइकोलॉजी यह कोर्स युवाओं को मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों से परिचित करेगा। यह कोर्स न केवल पाठ्यक्रम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इस कोर्स के जरिये छात्रों को स्वयं और दुनिया को जानने में मदद मिलेगी। इस कोर्स के पाठ्यक्रम में कुल पांच यूनिट शामिल है, जिसमें युवाओं को मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, जीवन की चुनौतियों, मानसिक विकार, कॉग्निटिव थेरेपी जैसे विषयों से अवगत किया जाएगा। कोर्स के अंत में एक फाइनल असेसमेंट को भी शामिल किया गया है, जिसके जरिये छात्र पढ़े हुए विषयों का मूल्यांकन कर सकेंगे।