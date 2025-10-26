Language
    JEE Mains Registration 2026: जेईई मेन सेशन-1 के लिए आवेदन कभी भी हो सकते हैं स्टार्ट, एप्लीकेशन प्रॉसेस, फीस व अन्य डिटेल करें चेक

    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:28 PM (IST)

    एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन 1 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन इस सप्ताह में स्टार्ट किये जा सकते हैं। इसके बाद छात्र तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर फॉर्म भर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टेप्स एवं फीस की डिटेल इस पेज से चेक कर सकते हैं।

    JEE Mains Registration 2026: जेईई मेन सेशन-1 के लिए इस वीक हो सकते हैं स्टार्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जेईई मेन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन अक्टूबर माह में स्टार्ट होने की जानकारी साझा की गई थी। ऐसे में उम्मीद है कि एनटीए इसी वीक से JEE Main Registration शुरू कर सकता है। आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होते ही अभ्यर्थी तय तिथियों के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर फॉर्म भर सकेंगे।

    पात्रता एवं मापदंड

    जेईई मेन 2026 एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्रों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित (PCM) विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो छात्र 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं वे भी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा का बंधन नहीं है।

    कितनी लगेगी आवेदन फीस

    आवेदन पत्र भरने के साथ ही कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस भी छात्रों को जमा करनी होगी तभी फॉर्म स्वीकार किया जायेगा। अनरिजर्व श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये, जनरल ओबीसी एवं जनरल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 900 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा अनरिजर्व, जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को 800 रुपये शुल्क जमा करना होगा। एससी/ एसटी/ ट्रांसजेंडर/ पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए आवेदन फीस 500 रुपये तय की गई है।

    कैसे कर सकेंगे आवेदन

    आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद छात्र नीचे दी गई आसान स्टेप्स को फॉलो करके स्वयं ही फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म भरने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-

    • जेईई मेन आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको LATEST NEWS में Online Application Form for JEE (Main) – 2026 Session-1 पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल, फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर आदि अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।
    • अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट करना होगा।
    • इसके बाद पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    कब आयोजित होगी परीक्षा

    एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन 1 व सेशन 2 के लिए एग्जाम डेट घोषित की जा चुकी है। सेशन 1 एग्जाम का आयोजन 21 से 30 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा वहीं सेशन 2 परीक्षा का आयोजन 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच करवाया जायेगा।

