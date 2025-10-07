JEE Mains 2026: NTA ने जेईई मेन रजिस्ट्रेशन डेमो लिंक किया एक्टिव, आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट, ये डॉक्युमेंट कर लें अपडेट

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जेईई मेन 2026 आवेदन पेज का डेमो लिंक एक्टिव कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही जेईई मेन सेशन 1 के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर फॉर्म भर सकेंगे।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Main) 2026 की तैयारियों में लगे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आवेदन प्रक्रिया के लिए डेमो आवेदन लिंक एक्टिव कर दिया है। छात्र डेमो आवेदन लिंक वेबसाइट demo.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। डेमो लिंक एक्टिव होने के बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही एनटीए की ओर से आवेदन प्रक्रिया सरत कर दी जाएगी।

ये दस्तावेज कर लें अपडेट एनटीए की ओर से कुछ दिन पहले ही जानकारी दी गई थी कि छात्र अपने डॉक्युमेंट को तैयार कर लें और उनको नीचे दी गई डिटेल के मुताबिक अपडेट कर लें - A- आधार कार्ड: आधार कार्ड सही नाम, जन्म तिथि (कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार), नवीनतम फोटो, पता और पिता के नाम के साथ अपडेट किया जाना चाहिए।

आधार कार्ड सही नाम, जन्म तिथि (कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार), नवीनतम फोटो, पता और पिता के नाम के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। B- यूडीआईडी ​​कार्ड (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए): यूडीआईडी ​​कार्ड वैध होना चाहिए, अपडेट किया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार नवीनीकृत किया जाना चाहिए।

यूडीआईडी ​​कार्ड (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए): यूडीआईडी ​​कार्ड वैध होना चाहिए, अपडेट किया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार नवीनीकृत किया जाना चाहिए। C- श्रेणी प्रमाण पत्र: EWS/ SC/ ST/ OBC-NCL वर्ग के छात्र अपना कैटेगरी प्रमाण पत्र नया बनवा लें या अपडेट करवा लें। आवेदन जल्द शुरू होने की उम्मीद एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जेईई मेन एग्जाम के लिए आवेदन अक्टूबर माह से लिए जायेंगे। ऐसे में डेमो एप्लीकेशन पेज लिंक एक्टिव होने के बाद अब उम्मीद है कि कभी भी एप्लीकेशन प्रॉसेस स्टार्ट की जा सकती है। आवेदन स्टार्ट होने के बाद छात्र तय तिथियों में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।

आवेदन की स्टेप्स जेईई मेंस 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको LATEST NEWS में Online Application Form for JEE (Main) – 2026 Session-1 पर क्लिक करना होगा।

अब आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल, फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर आदि अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।

अंत में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।