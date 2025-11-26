JEE Mains Registration 2026: कल है जेईई मेन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट, स्टूडेंट्स तुरंत कर लें अप्लाई
जेईई मेन 2026 सेशन 1 के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 27 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो छात्र अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए फॉर्म भर लें। एप्लीकेशन फॉर्म में गलती होने पर 1 से 2 दिसंबर तक उसमें करेक्शन किया जा सकेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट एंट्रेस एग्जामिनेशन (मेन) 2026 परीक्षा में भाग लेने की सोच रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जेईई मेन एग्जाम के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 27 नवंबर 2026 निर्धारित है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही NTA कीऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद कर दी जाएगी।
इन डेट्स में कर सकेंगे फॉर्म में करेक्शन
एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर किसी छात्र से गलती हो जाती है तो एनटीए की ओर से इसमें सुधार का एक मौका दिया जायेगा। एनटीए द्वारा करेक्शन विंडो 1 से 2 दिसंबर 2025 तक ओपन की जाएगी। स्टूडेंट्स तय तिथियों के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से त्रुटि सुधार कर पाएंगे।
स्वयं कर सकते हैं आवेदन
छात्रों को बता दें कि वे स्वयं ही जेईई मेन एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए फॉर्म का लिंक एवं आवेदन की स्टेप्स नीचे दी जा रहीं हैं-
- जेईई मेन आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको LATEST NEWS में Registration for JEE (Main) – 2026 Session-1 is LIVE! पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल, फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर आदि अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।
- अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट करना होगा।
- इसके बाद पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
एप्लीकेशन फीस
एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ छात्र कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस का भुगतान अवश्य करें। बिना फीस के आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। एनटीए की ओर से कैटेगरी एवं पेपर के अनुसार फीस अलग अलग निर्धारित की गई है। आप नीचे टेबल से सभी वर्गों के लिए फीस डिटेल हासिल कर सकते हैं।
सेशन 1 परीक्षा इन डेट्स में होगी आयोजित
एनटीए की ओर से जारी ब्रोशर के मुताबिक सेशन 1 के लिए परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा। सिटी स्लिप जनवरी के पहले सप्ताह में और एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3 से 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे। सेशन 1 का रिजल्ट 12 फरवरी 2026 को जारी होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।