JEE Mains 2026: NTA कभी भी शुरू कर सकता है जेईई मेन सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन, एग्जाम से जुड़ी पूरी डिटेल यहां करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Main) 2026 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कभी भी स्टार्ट किये जा सकते हैं। एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन में भी कहा गया था कि जेईई मेन एग्जाम के लिए अक्टूबर से फॉर्म लिए जायेंगे। इस एग्जाम के लिए आवेदन स्टार्ट होते ही सभी छात्र ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। ऑफलाइन या अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार्य नहीं होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

JEE Mains Registration 2026 के लिए कौन कर सकेगा अप्लाई इस एग्जाम में भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित (PCM) विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो छात्र अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वे भी आवेदन के लिए पात्र हैं। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है।

एग्जाम डेट पहले ही हो चुकी घोषित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से जेईई मेन 2026 सेशन 1 व 2 के लिए एग्जाम डेट पहले ही घोषित की जा चुकी है। नोटिफिकेशन में दी गई डिटेल के मुताबिक सेशन 1 एग्जाम का आयोजन 21 से 30 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा वहीं सेशन 2 परीक्षा का आयोजन 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच करवाया जायेगा।