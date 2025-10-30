Language
    JEE Mains 2026: NTA कभी भी शुरू कर सकता है जेईई मेन सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन, एग्जाम से जुड़ी पूरी डिटेल यहां करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:27 AM (IST)

    राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से JEE Mains 2026 Registration कभी भी स्टार्ट किये जा सकते हैं। आवेदन स्टार्ट होते ही स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। सेशन 1 परीक्षा का आयोजन 21 से 30 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा।

    JEE Mains 2026: रजिस्ट्रेशन जल्द हो सकते हैं स्टार्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Main) 2026 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कभी भी स्टार्ट किये जा सकते हैं। एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन में भी कहा गया था कि जेईई मेन एग्जाम के लिए अक्टूबर से फॉर्म लिए जायेंगे। इस एग्जाम के लिए आवेदन स्टार्ट होते ही सभी छात्र ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। ऑफलाइन या अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार्य नहीं होंगे।

    JEE Mains Registration 2026 के लिए कौन कर सकेगा अप्लाई

    इस एग्जाम में भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित (PCM) विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो छात्र अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वे भी आवेदन के लिए पात्र हैं। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है।

    एग्जाम डेट पहले ही हो चुकी घोषित

    राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से जेईई मेन 2026 सेशन 1 व 2 के लिए एग्जाम डेट पहले ही घोषित की जा चुकी है। नोटिफिकेशन में दी गई डिटेल के मुताबिक सेशन 1 एग्जाम का आयोजन 21 से 30 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा वहीं सेशन 2 परीक्षा का आयोजन 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच करवाया जायेगा।

    कैसे कर सकेंगे इस एग्जाम में शामिल होने के लिए अप्लाई

    • जेईई मेन 2026 सेशन 1 आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर LATEST NEWS में Online Application Form for JEE (Main) – 2026 Session-1 पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल, फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर आदि अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।
    • अंत में निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट करना होगा।
    • इसके बाद पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख सकते हैं।
    JEE Mains 2026

    आवेदन फीस

    इस एग्जाम में आवेदन के साथ अनरिजर्व श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये, जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 900 रुपये, अनरिजर्व, जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को 800 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी/ एसटी/ ट्रांसजेंडर/ पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए आवेदन फीस 500 रुपये निर्धारित है। सभी छात्र फीस ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से जमा कर पाएंगे।

