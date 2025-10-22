JEE Mains 2026: जेईई मेन रजिस्ट्रेशन जल्द होंगे रजिस्ट्रेशन, इन डेट्स में सेशन 1 व 2 एग्जाम का होगा आयोजन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जेईई मेन 2026 एग्जाम सेशन 1 व 2 के लिए एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी गई है। अब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Main) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया कभी भी स्टार्ट की जा सकती है। आवेदन शुरू होते ही छात्र ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।

सेशन 1 व 2 एग्जाम इन डेट्स में होगा संपन्न एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सेशन 1 एग्जाम का आयोजन 21 से 30 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा। सेशन 2 के लिए आवेदन जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में लिए जायेंगे वहीं परीक्षा का आयोजन 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच करवाया जायेगा।

जेईई मेन एग्जाम में शामिल होने के लिए योग्यता जेईई मेन 2026 एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्रों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित (PCM) विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो छात्र 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं वे भी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा का बंधन नहीं है।