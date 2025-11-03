JEE Main 2026: जेईई मेन एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करने की रहेगी मनाही, NTA ने रिवाइज्ड नोटिफिकेशन में किया एलान

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट एंट्रेस एग्जामिनेशन (मेन) 2026 परीक्षा में शामिल होने की सोच रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जारी किये गए ब्रोशर में पहले बताया गया था कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के दौरान एक ऑन-स्क्रीन कैलकुलेटर उपलब्ध होगा। लेकिन अब एनटीए की ओर रिवाइज्ड ब्रोशर जारी कर कहा गया है कि किसी भी छात्र को इस परीक्षा के लिए कैलकुलेटर यूज करने की अनुमति नहीं होगी।

