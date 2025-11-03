JEE Main 2026: जेईई मेन एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करने की रहेगी मनाही, NTA ने रिवाइज्ड नोटिफिकेशन में किया एलान
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है कि जेईई मेन 2026 परीक्षा में कैलकुलेटर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। एनटीए की ओर से गलती सुधारते हुए नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी कर दिया गया है। सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर तक किया जा सकते है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट एंट्रेस एग्जामिनेशन (मेन) 2026 परीक्षा में शामिल होने की सोच रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से जारी किये गए ब्रोशर में पहले बताया गया था कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के दौरान एक ऑन-स्क्रीन कैलकुलेटर उपलब्ध होगा। लेकिन अब एनटीए की ओर रिवाइज्ड ब्रोशर जारी कर कहा गया है कि किसी भी छात्र को इस परीक्षा के लिए कैलकुलेटर यूज करने की अनुमति नहीं होगी।
एनटीए ने नोटिस जारी कर दी ये डिटेल
नोटिस में साझा की गई डिटेल में कहा गया है कि "एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए जेईई (मेन)-2026 के "कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)" संबंधी सूचना बुलेटिन के परिशिष्ट-VIII में उल्लेख किया गया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के दौरान एक ऑन-स्क्रीन मानक कैलकुलेटर उपलब्ध होगा। हालांकि, यह सुविधा सामान्य परीक्षा संचालन प्लेटफॉर्म का हिस्सा है और एनटीए द्वारा आयोजित जेईई (मेन) परीक्षा पर लागू नहीं होती है, क्योंकि इसमें किसी भी रूप में कैलकुलेटर का उपयोग नहीं किया जाता है।"
JEE Main 2026 NEW Information Bulletin
रजिस्ट्रेशन हो चुके स्टार्ट, इस डेट तक अप्लाई करने का मौका
एनटीए की ओर से JEE Main 2026 Session 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जा चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी। इच्छुक छात्र तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
महत्वपूर्ण डेट्स
छात्रों को बता दें कि जेईई मेन सेशन 1 के लिए 27 नवंबर तक फॉर्म भरा जा सकता है। एग्जाम से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण डेट्स निम्नलिखित हैं-
- सेशन 1 सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने की डेट: जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में
- सेशन 1 एग्जामिनेशन की डेट: 21 से 30 जनवरी 2026
- रिजल्ट जारी की तिथि: 12 फरवरी 2026 तक
- दूसरे सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन: जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह से
- सेशन 2 एग्जाम डेट: 2 से 9 अप्रैल 2026
