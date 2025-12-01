JEE Main 2026: एनटीए जेईई मेन Correction Window ओपन, कल तक फॉर्म में कर सकते हैं सुधार
एनटीए की ओर से जेईई मेन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो ओपन हो गई है। जिन छात्रों से फॉर्म भरते समय गलती हो गई है वे कल यानी 2 दिसंबर रात्रि 11 बजकर 50 मिनट तक फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। करेक्शन लिंक jeemain.nta.nic.in पर एक्टिव है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से ज्वाइंट एंट्रेस एग्जामिनेशन (मेन) 2026 के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई है। जिन भी छात्रों ने सेशन 1 के लिए फॉर्म भरा है और रजिस्ट्रेशन करते समय गलती हो गई है तो वे कल यानी 2 दिसंबर रात्रि 11 बजकर 50 मिनट तक एप्लीकेशन फॉर्म में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। आवेदन पत्र में करेक्शन केवल ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर किया जा सकता है।
कैसे कर सकते हैं त्रुटि सुधार
- जेईई मेन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
- होम पेज पर LATEST NEWS में Correction Window for JEE(Main) – 2026 Session-1 is LIVE! पर क्लिक करें।
- इसके बाद अब नए पेज पर लॉग इन डिटेल दर्ज करें।
- जिन फील्ड्स में सुधार किया जा सकता है उसमें चेंज करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
इन फील्ड्स में सुधार करने का मौका
एनटीए की ओर से जिन फील्ड्स में सुधार किया जा सकता है उसकी डिटेल साझा कर दी गई है। आप यहां से पूरी डिटेल हासिल कर सकते हैं।
इन फील्ड्स में नहीं किया जा सकता है बदलाव
- मोबाइल नंबर
- ई-मेल पता
- पता (स्थायी और वर्तमान)
- इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर
- उम्मीदवार की फोटो
केवल एक फील्ड में किया जा सकेगा बदलाव
- कैंडिडेट का नाम या
- पिता का नाम या
- माता का नाम
नीचे दी जा रही सभी फील्ड बदलने/ जोड़ने की अनुमति दी जा रही है
- एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स (क्लास 10th एवं 12th)
- स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी
- डेट ऑफ बर्थ
अभ्यर्थी अपने परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस के आधार पर इन फील्ड में कर सकेंगे बदलाव
- एग्जामिनेशन सिटी ऑफ सिलेक्शन
- मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन
इन सभी फील्ड में किया जा सकेगा चेंज
- डेट ऑफ बर्थ
- जेंडर
- कैटेगरी
- सब-कैटेगरी PwD(If not verified by UDID Portal)
इस फील्ड को जोड़ने की रहेगी अनुमति
- पेपर
उम्मीदवारों को पहचान विवरण बदलने की अनुमति होगी (केवल उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने आधार के अलावा किसी अन्य पहचान के साथ पंजीकरण कराया है):
- आधार डिटेल
सेशन 1 परीक्षा कब होगी आयोजित
जेईई मेन सेशन-1 परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच किया जाएगा। आवेदनकर्ताओं के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जनवरी के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व जारी होंगे।
