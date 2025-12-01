Language
    December 2025 Exam Date: दिसंबर में UPSC, RRB, SSC, IBPS सहित कई बड़ी परीक्षाएं होंगी आयोजित, देखें शेड्यूल

    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:26 PM (IST)

    वर्ष 2025 के आखिरी महीने में यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी सहित कई बड़ी भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा आप इस पेज से डेट वाइज पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। वर्ष 2025 का आखिरी महीना दिसंबर आ गया है। इस महीने में यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस सहित कई अन्य राज्य व केंद्र स्तरीय भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। अगर आप भी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह पेज आपके लिए बेहद उपयोगी है। आप यहां से इस महीने व अगले महीने में आयोजित होने वाली भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल चेक कर सकते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए अपना आगे का प्लान तैयार कर सकते हैं।

    परीक्षा का नाम एवं तिथि

    परीक्षा का नाम एग्जाम डेट
    एसएससी जूनियर इंजीनियर (SSC JE) 3 से 6 दिसंबर 2025
    कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2026) 7 दिसंबर 2025
    आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क (ऑफिस असिस्टेंट) प्रीलिम एग्जाम 2025 6, 7, 13 एवं 14 दिसंबर 2025
    एसएससी सीपीओ (SSC CPO) पेपर-1 9 से 12 दिसंबर 2025
    यूपीएससी एसओ/स्टेनो एलडीसी परीक्षा और ईएमआरएस परीक्षा 13 दिसंबर 2025
    एमपी पीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2025 14 दिसंबर 2025
    ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET 2026) 14 दिसंबर 2025
    इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मुख्य परीक्षा 16 दिसंबर 2025
    दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (ड्राइवर मेल) एग्जाम 2025 16 एवं 17 दिसंबर 2025
    आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 एग्जाम 2025 20 दिसंबर 2025
    दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव (मेल/ फीमेल) एग्जाम 2025 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026
    दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम 2025 7 से 12 जनवरी 2026
    दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल (Assistant Wireless Operator(AWO)/Tele-Printer Operator (TPO) एग्जाम 2025 15 से 22 जनवरी 2026
    नीट एसएस 2025  26 और 27 दिसंबर 2025
    यूजीसी नेट दिसंबर 2025  31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026

    एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कुछ दिन पूर्व होंगे जारी

    आपको बता दें कि SSC व RRB परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पूर्व जारी करता है। इसके अलावा UPSC, IBPS व भर्तियों के लिए परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे। अभ्यर्थी लेटेस्ट अपडेट के लिए भर्ती से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर समय समय पर विजिट करते रहें।

