December 2025 Exam Date: दिसंबर में UPSC, RRB, SSC, IBPS सहित कई बड़ी परीक्षाएं होंगी आयोजित, देखें शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। वर्ष 2025 का आखिरी महीना दिसंबर आ गया है। इस महीने में यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस सहित कई अन्य राज्य व केंद्र स्तरीय भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। अगर आप भी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह पेज आपके लिए बेहद उपयोगी है। आप यहां से इस महीने व अगले महीने में आयोजित होने वाली भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल चेक कर सकते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए अपना आगे का प्लान तैयार कर सकते हैं।