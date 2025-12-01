December 2025 Exam Date: दिसंबर में UPSC, RRB, SSC, IBPS सहित कई बड़ी परीक्षाएं होंगी आयोजित, देखें शेड्यूल
वर्ष 2025 के आखिरी महीने में यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी सहित कई बड़ी भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा आप इस पेज से डेट वाइज पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। वर्ष 2025 का आखिरी महीना दिसंबर आ गया है। इस महीने में यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस सहित कई अन्य राज्य व केंद्र स्तरीय भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। अगर आप भी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह पेज आपके लिए बेहद उपयोगी है। आप यहां से इस महीने व अगले महीने में आयोजित होने वाली भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल चेक कर सकते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए अपना आगे का प्लान तैयार कर सकते हैं।
परीक्षा का नाम एवं तिथि
|परीक्षा का नाम
|एग्जाम डेट
|एसएससी जूनियर इंजीनियर (SSC JE)
|3 से 6 दिसंबर 2025
|कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2026)
|7 दिसंबर 2025
|आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क (ऑफिस असिस्टेंट) प्रीलिम एग्जाम 2025
|6, 7, 13 एवं 14 दिसंबर 2025
|एसएससी सीपीओ (SSC CPO) पेपर-1
|9 से 12 दिसंबर 2025
|यूपीएससी एसओ/स्टेनो एलडीसी परीक्षा और ईएमआरएस परीक्षा
|13 दिसंबर 2025
|एमपी पीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2025
|14 दिसंबर 2025
|ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET 2026)
|14 दिसंबर 2025
|इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मुख्य परीक्षा
|16 दिसंबर 2025
|दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (ड्राइवर मेल) एग्जाम 2025
|16 एवं 17 दिसंबर 2025
|आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 एग्जाम 2025
|20 दिसंबर 2025
|दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव (मेल/ फीमेल) एग्जाम 2025
|18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026
|दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम 2025
|7 से 12 जनवरी 2026
|दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल (Assistant Wireless Operator(AWO)/Tele-Printer Operator (TPO) एग्जाम 2025
|15 से 22 जनवरी 2026
|नीट एसएस 2025
|26 और 27 दिसंबर 2025
|यूजीसी नेट दिसंबर 2025
|31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026
एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कुछ दिन पूर्व होंगे जारी
आपको बता दें कि SSC व RRB परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पूर्व जारी करता है। इसके अलावा UPSC, IBPS व भर्तियों के लिए परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे। अभ्यर्थी लेटेस्ट अपडेट के लिए भर्ती से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर समय समय पर विजिट करते रहें।
