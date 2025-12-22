IOCL JE Result 2025 Link: इंडियन ऑयल जूनियर इंजीनियर भर्ती रिजल्ट घोषित, यहां दिए लिंक से स्कोरकार्ड करें डाउनलोड
आईओसीएल की ओर से जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का आयोजन 31 अक्टूबर को करवाया गया था। अब इस एग्जाम का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस भर्ती के माध्यम स ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ओर से जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आज यानी 22 दिसंबर को घोषित कर दिया गया है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जारी हुआ है। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही वेबसाइट पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पेज पर भी रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जिस पर क्लिक करके सीधे आप स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक 3 जनवरी तक एक्टिव रहेगा।
कब हुई थी परीक्षा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से कुल 381 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 31 अक्टूबर 2025 को करवाया गया था।
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स
इंडियन ऑयल जेई भर्ती 2025 रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर विजिट करें।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट में जाकर भर्ती से संबंधित परिणाम लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद नए पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर, पासवर्ड/ डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड भरकर Login बटन पर क्लिक करना होगा।
अब रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे।
सफल अभ्यर्थी अगले चरण के लिए क्वालीफाई
जो अभ्यर्थी रिटेन टेस्ट में सफलता प्राप्त करेंगे उनको ग्रुप डिस्कसन एवं ग्रुप टॉक और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जायेगा। सभी चरण होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। अंतिम लिस्ट में जगह पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। चयनित होने वाले युवाओं को पे स्केल 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक वेतन प्रदान किया जायेगा।
