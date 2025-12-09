IOCL Apprentice Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, इन स्टेप्स से कर सकेंगे अप्लाई
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से टेक्निशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 10 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। जो उम्मीदवार आईओसीएल में बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। उन उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है। उम्मीदवार 10 दिसंबर से अप्रेंटिससिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 09 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे।
आयु-सीमा
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 31 दिसंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
अंप्रेटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई और स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
IOCL Apprentice Recruitment 2025: ऐसे करें अप्लाई
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अप्लाई कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।
- इससके बाद वेबसाइटच के होमपेज पर IOCL Apprentice Recruitment लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को भरना होगा।
- अब जरूरी दास्तावेजो की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कक्षा दसवीं का प्रमाण-पत्र, आईटीआई या ग्रेजुएशन का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, पैन कोर्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
