IOCL Apprentice Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, इन स्टेप्स से कर सकेंगे अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से टेक्निशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 10 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। जो उम्मीदवार आईओसीएल में बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। उन उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है। उम्मीदवार 10 दिसंबर से अप्रेंटिससिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि 09 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जल्द ही इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे।

आयु-सीमा अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 31 दिसंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।