IOB SO Admit Card 2025: स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगा एग्जाम

परीक्षा पैटर्न

इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती परीक्षा कुल 127 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 16 नवंबर को आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी भाषा, बैंकिंग उद्योग सामान्य जागरूकता और प्रोफेशनल ज्ञान से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने के लिए आरक्षित वर्ग को 30 प्रतिशत और अनारक्षित वर्ग को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।