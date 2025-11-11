IOB SO Admit Card 2025: स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगा एग्जाम
इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से IOB SO Admit Card 2025 जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.iob.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 16 नवंबर को किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट www.iob.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से IOB Specialist Officer 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.iob.in पर जाकर विजिट कें
- अब वेबसाइट के होमपेज करियर सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आईओबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नवंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन डिटेल्स भरने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
परीक्षा पैटर्न
इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती परीक्षा कुल 127 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 16 नवंबर को आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी भाषा, बैंकिंग उद्योग सामान्य जागरूकता और प्रोफेशनल ज्ञान से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने के लिए आरक्षित वर्ग को 30 प्रतिशत और अनारक्षित वर्ग को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, रोल नबंर, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि व शिफ्ट की जानकारी की जांच अच्छे से कर लें।
