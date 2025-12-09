Indian Bank SO Admit Card 2025: स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां indianbank.in से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने के लिए बेसब्री से एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे। अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 171 पदों पर चयन किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

Indian Bank SO Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड इंडियन बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद Indian Bank SO Admit Card पर क्लिक करें।

अब रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।

लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस दिन होगी परीक्षा इंडियन बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। इस परीक्षा के जरिये कुल 171 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।