Indian Bank Apprentice Result 2024 हुआ घोषित, indianbank.in पर चेक करें इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती रिजल्ट

इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती रिजल्ट का इंतजार कर रहे परिणाम के लिए अहम सूचना है। बैंक की ओर से रिजल्ट का एलान कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसकी जांच कर सकते हैं। साथ ही चयनित उम्मीदवारों को अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा जो कि डीवी राउंड है। वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स को पोर्टल पर विजिट करना होगा।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन बैंक ने अप्रेंटिस भर्ती के परिणामों की घोषणा कर दी है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत होने वाली इस वैकेंसी के लिए नतीजो का एलान किया गया है। रिजल्ट की राह देख रहे कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट https://www.indianbank.in पर नतीजो की जांच कर सकते हैं। साथ ही इसका प्रिंटआउट लेकर रख सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब प्री-ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स वैरीफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा।

इंडियन बैंक की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर एक सूचना भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि, डीवी राउंड 28, 29 और 30 नवंबर, 2024 को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा।Indian Bank Apprentice Result 2024: सभी डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाएं

डॉक्यूमेंट्स वैरीफिकेशन राउंड में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हों। साथ ही निर्धारित समय पर डीवी राउंड पर रिपोर्ट करें। इन नियमों का नहीं मानने वाले कैंडिडेट्स को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। बता दें कि इस भर्ती के लिए सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को पोर्टल पर विजिट करना होगा।

डीवी राउंड के लिए निर्धारित तिथि और समय पर आवंटित स्थल पर रिपोर्ट नहीं करने वाले अभ्यर्थी के बारे में यह मान लिया जाएगा कि, वे इसमे दिलचस्पी नहीं रखते हैं और उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगाHow to check the Apprentice Exam Result 2024: इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती रिजल्ट देखने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स इंडियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती रिजल्ट की जांच करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट Indianbank.in पर जाएं। अब, होमपेज पर करियर टैब पर जाएं। रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। परिणाम जांचें। अब इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजकर रख सकते हैं। Indian Bank Apprentice Result 2024: 1500 पदों पर होंगी नियुक्तियां

इस वैकेंसी के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 सितंबर, 2024 को किया गया था। वहीं, अब नतीजो का एलान कर दिया गया है। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 1500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। बता दें कि यह भर्ती देश के विभिन्न राज्यों में की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स पोर्टल पर विजकिट कर सकते हैं।