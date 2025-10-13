Language
    IIT JAM 2026: आईआईटी जैम एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड, अब 20 अक्टूबर तक रहेगा आवेदन का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:01 AM (IST)

    आईआईटी बॉम्बे की ओर से जैम 2026 एग्जाम के लिए आवेदन की लास्ट डेट 20 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। जो भी छात्र इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे तय तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने वाले छात्रों के लिए परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी 2026 को करवाया जायेगा।

    IIT JAM 2026: एप्लीकेशन डेट 20 अक्टूबर तक एक्सटेंड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे की ओर से स्नातकोत्तर उपाधि हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JAM) 2026 के लिए आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट को 20 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो छात्र निर्धारित अंतिम तिथि तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अब जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

    महत्वपूर्ण तिथियां

    आवेदन स्टार्ट होने की डेट 5 सितंबर 2025
    एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025
    एडमिट कार्ड जारी होने की डेट 5 जनवरी 2026
    एग्जाम डेट 15 फरवरी 2026
    रिजल्ट जारी होने की तिथि 20 मार्च 2026


    योग्यता एवं मापदंड

    इस परीक्षा में भाग लेने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके छात्र आवेदन के लिए पात्र हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स वर्ष 2026 में ग्रेजुएशन पूर्ण करेंगे अर्थात अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं वे भी फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि, एडमिशन के समय उन्हें स्नातक उत्तीर्ण होने का प्रूफ देना होगा।

    आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

    आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को कुछ महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट अपलोड करने होंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स पहले ही मैट्रिकुलेशन/10th प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जाति प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि पहले से ही तैयार कर लें।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    • जैम 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल jam2026.iitb.ac.in पर जाएं।
    • होम पेज पर How To Apply? में JOAPS Portal पर क्लिक करें।
    • रजिस्ट्रेशन हियर पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरें।
    • हस्ताक्षर, फोटोग्राफ अपलोड करें।
    • कैटेगरी वाइज निर्धारित फीस जमा करें।
    • अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    एप्लीकेशन फीस

    आईआईटी जैम 2026 आवेदन के साथ अन्य सभी वर्ग जो एक पेपर के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 2000 रुपये एवं दोनों पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 2700 रुपये जमा करना होगा। इसी प्रकार एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी/ महिला उम्मीदवार जो एक पेपर के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 1000 रुपये और दोनों पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 1350 रुपये का भुगतान करना होगा।

