IIT JAM 2026: आईआईटी जैम एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड, अब 20 अक्टूबर तक रहेगा आवेदन का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे की ओर से स्नातकोत्तर उपाधि हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JAM) 2026 के लिए आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट को 20 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो छात्र निर्धारित अंतिम तिथि तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अब जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन स्टार्ट होने की डेट 5 सितंबर 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 एडमिट कार्ड जारी होने की डेट 5 जनवरी 2026 एग्जाम डेट 15 फरवरी 2026 रिजल्ट जारी होने की तिथि 20 मार्च 2026

योग्यता एवं मापदंड इस परीक्षा में भाग लेने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके छात्र आवेदन के लिए पात्र हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स वर्ष 2026 में ग्रेजुएशन पूर्ण करेंगे अर्थात अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं वे भी फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि, एडमिशन के समय उन्हें स्नातक उत्तीर्ण होने का प्रूफ देना होगा। आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को कुछ महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट अपलोड करने होंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स पहले ही मैट्रिकुलेशन/10th प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जाति प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि पहले से ही तैयार कर लें।