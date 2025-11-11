IIT JAM 2026: जैम परीक्षा के लिए फॉर्म में सुधार करने की डेट एक्सटेंड, इन आसान स्टेप्स से करें करेक्शन

एजुकेशन डेस्क नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (IIT) बॉम्बे की ओर से मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2026 फॉर्म में सुधार करने के लिए अंतिम तिथि को एक्सटेंड कर दिया है। जो उम्मीदवार JAM 2026 परीक्षा के लिए अपने फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं, अब वे बढ़ी हुई तिथि के अंतर्गत सुधार कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के तहत अभ्यर्थी अब 13 नवंबर, 2026 तक फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इससे पहले फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई थी।

करेक्शन फीस अभ्यर्थी को फॉर्म में सुधार करने के लिए करेक्शन फीस को भी जमा करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने फॉर्म में लिंग, कैटेगरी, जन्मतिथि या परीक्षा केंद्र में बदलाव करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रति बदलाव के लिए 300 रुपये करेक्शन फीस के रूप में जमा करना अनिवार्य है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले अपने फॉर्म में सुधार अवश्य कर लें। ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।