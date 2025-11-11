IIT JAM 2026: जैम परीक्षा के लिए फॉर्म में सुधार करने की डेट एक्सटेंड, इन आसान स्टेप्स से करें करेक्शन
आईआईटी, बॉम्बे की ओर से IIT JAM 2026 परीक्षा के लिए फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। उम्मीदवार अब 13 नवंबर तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित करेक्शन फीस को जमा करना होगा।
एजुकेशन डेस्क नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (IIT) बॉम्बे की ओर से मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2026 फॉर्म में सुधार करने के लिए अंतिम तिथि को एक्सटेंड कर दिया है। जो उम्मीदवार JAM 2026 परीक्षा के लिए अपने फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं, अब वे बढ़ी हुई तिथि के अंतर्गत सुधार कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के तहत अभ्यर्थी अब 13 नवंबर, 2026 तक फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इससे पहले फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई थी।
करेक्शन फीस
अभ्यर्थी को फॉर्म में सुधार करने के लिए करेक्शन फीस को भी जमा करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने फॉर्म में लिंग, कैटेगरी, जन्मतिथि या परीक्षा केंद्र में बदलाव करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रति बदलाव के लिए 300 रुपये करेक्शन फीस के रूप में जमा करना अनिवार्य है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले अपने फॉर्म में सुधार अवश्य कर लें। ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।
ऐसे कर सकते हैं करेक्शन
एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को को फॉलो करना होगा।
- फॉर्म में सुधार करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एप्लीकेशन करेक्श लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद जरूरी सुधार करके करेक्शन फीस को जमा करें।
- अंत में सुधार करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगी परीक्षा
आईआईटी बॉम्बे की ओर से JAM 2026 परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से लेकर 5.30 बजे तक संचालित की जाएगी। यह परीक्षा कुल सात विषयों के लिए आयोजित कराई जाएगी। हालांकि उम्मीदवारों को दो पेपर में शामिल होना अनिवार्य है।
इसके अलावा, इस परीक्षा का आयोजन 22 आईआईटी की लगभग 3000 स्नातकोत्तर सीटों को भरने के लिए किया जा रहा है।
