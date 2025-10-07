IGNOU TEE Dec 2025: इग्नू टीईई दिसंबर के लिए आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस डेट तक रहेगा फॉर्म भरने का मौका
इग्नू की ओर से टीईई दिसंबर 2025 एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट बिना लेट फीस के 20 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। 21 से 26 अक्टूबर तक स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने के साथ 1100 रुपये लेट फीस जमा करनी होगी। इग्नू जुलाई सेशन ऑनलाइन एवं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स के लिए फॉर्म 15 अक्टूबर तक भरा जा सकता है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से टर्म एन्ड एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो छात्र दिसंबर टीईई एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं वे अब बिना लेट फीस के 20 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से समर्थ पोर्टल exam.ignou.ac.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से भरा जा सकता है।
लेट फीस के साथ इस डेट तक रहेगा आवेदन का मौका
पहले छात्र बिना लेट फीस के 6 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं जिसे अब 20 अक्टूबर कर दिया गया है। लेट फीस के साथ छात्र पहले 7 से 20 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते थे जिसमें अब बदलाव हुआ है। स्टूडेंट्स अब 20 से 26 अक्टूबर तक 1100 रुपये लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकेंगे।
इन स्टेप्स से भर सकते हैं फॉर्म
- इग्नू टीईई दिसंबर 2025 एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exam.ignou.ac.in पर विजिट करें।
- रूल्स को पढ़कर फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करें।
- इसके बाद साइन इन करें या न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
- मांगी गई डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करें।
- निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
- अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
कितनी लगेगी फीस
इग्नू टीईई दिसंबर आवेदन के साथ प्रति कोर्स 200 रुपये फीस का भुगतान करना होगा। अगर अभ्यर्थी लेट फीस के साथ आवेदन करेंगे तो उनको प्रति कोर्स 200 रुपये जमा करने के साथ 1100 रुपये लेट फीस जमा करनी होगी। थ्योरी कोर्स के अलावा Practical Fees एवं Project Fees भी जमा करनी होगी जिसके लिए फीस निम्नलिखित है-
प्रैक्टिकल फीस
- Upto 4 Credit Rs. 300/- Per course
- Above 4 Credit Rs. 500/- per course
प्रोजेक्ट फीस
- Upto 4 Credit Rs.300/- per course
- Above 4 Credit Rs.500/- per course
इग्नू जुलाई सेशन के लिए भी आवेदन की डेट 15 अक्टूबर तक एक्सटेंड
ऐसे छात्र जो अभी तक जुलाई सेशन के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं और वे इग्नू से यूजी, पीजी के ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स में प्रवेश लेना चाहते हैं वे 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की लास्ट डेट 30 सितंबर निर्धारित थी जिसे अब 15 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।