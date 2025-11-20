IGNOU TEE Admit Card 2025: इग्नू दिसंबर टर्म-एंड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां ignou.ac.in से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की ओर से दिसंबर 2025 की टर्म-एंड परीक्षा (TEE) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे इग्नु की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर अपना Hall Ticket डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। बता दें, दिसंबर 2025 की टर्म-एंड परीक्षा (TEE) 01 दिसंबर, 2025 से आयोजित कराई जाएगी।