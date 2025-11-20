Language
    IGNOU TEE Admit Card 2025: इग्नू दिसंबर टर्म-एंड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां ignou.ac.in से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:43 PM (IST)

    इग्नु की ओर से दिसंबर 2025 की टर्म-एंड परीक्षा (TEE) के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 20 नवंबर को जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 01 दिसंबर से शुरू हो जाएगी।

    IGNOU TEE Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की ओर से दिसंबर 2025 की टर्म-एंड परीक्षा (TEE) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे इग्नु की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर अपना Hall Ticket डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। बता दें, दिसंबर 2025 की टर्म-एंड परीक्षा (TEE) 01 दिसंबर, 2025 से आयोजित कराई जाएगी।

    IGNOU TEE Admit Card 2025: इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    इग्नु की ओर से दिसंबर 2025 की टर्म-एंड परीक्षा (TEE) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें।
    • लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन होगी परीक्षा

    इग्नू की ओर से दिसंबर 2025 की टर्म-एंड परीक्षा (TEE) 01 दिसंबर, 2025 से शरू हो जाएगी। साथ ही यह परीक्षा 14 जनवरी, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड जरूर साथ लेकर जाएं। साथ ही परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। अन्यथा देरी होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

    सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि व समय, जन्मतिथि और परीक्षा की गाइडलाइंस आदि की जांच ध्यान से कर लें। 

     

