IGNOU: इग्नू जुलाई सेशन के लिए 30 सितंबर तक आवेदन का मौका, दिसंबर टीईई एग्जाम के लिए इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई
इग्नू से अपनी पढ़ाई करने की सोच रहे छात्र विभिन्न यूजी पीजी पीएचडी foreign IOP प्रोगाम्स के लिए 30 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा पहले से अध्ययनरत स्टूडेंट्स अपना री-रजिस्ट्रेशन तय तिथि के अंदर कर लें। दिसंबर टीईई के लिए फॉर्म 6 अक्टूबर तक एवं लेट फीस के साथ 20 अक्टूबर तक भरा जा सकेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की ओर से जुलाई 2025 सेशन एडमिशन एवं री-रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। ऐसे में जो छात्र किसी कारणवश अभी तक फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं और यूजी, पीजी, पीएचडी, foreign IOP प्रोगाम्स के डिस्टेंस या ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
स्वयं भर सकते हैं फॉर्म
इग्नू जुलाई सेशन एडमिशन के लिए छात्र स्वयं ही आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हम यहां पर स्टेप्स एवं फॉर्म का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा रहे हैं।
- इग्नू जुलाई एडमिशन 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर Admission में जाकर जिस प्रोग्राम के लिए आवेदन करना है उससे संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपको पहले क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लेना है।
- रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरें और फॉर्म को पूर्ण करें।
- अंत में अभ्यर्थी कोर्स के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
IGNOU TEE Dec 2025 सेशन के लिए इन डेट्स में कर सकते हैं अप्लाई
जो छात्र इग्नू टर्म एन्ड एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे समर्थ पोर्टल exam.ignou.ac.in पर 6 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद 7 से 20 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भरने पर अभ्यर्थियों को लेट फीस का भुगतान करना होगा।
IGNOU TEE Dec 2025 Online Form
इग्नू टीईई दिसंबर 2025 के लिए डेट शीट हो चुकी जारी
इग्नू की ओर से टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 के लिए डेट शीट पहले ही जारी की जा चुकी है। टाइम टेबल परीक्षाएं 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। कुछ विषयों की परीक्षाओं के लिए टाइम दो घंटे भी हो सकता है।
