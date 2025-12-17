Language
    IGNOU Jan 2026 Admission: इग्नू जनवरी सेशन के लिए आवेदन स्टार्ट, इस डेट तक एडमिशन के लिए कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:33 AM (IST)

    इग्नू में जनवरी 2026 सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है। जो भी छात्र ODL प्रोग्राम में प्रवेश लेना चाहते हैं वे 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर स ...और पढ़ें

     IGNOU January session

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इग्नू से अपनी पढ़ाई को पूरा करने की चाह रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की ओर से विभिन्न यूजी- पीजी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज (ODL) के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। इसके साथ ही जनवरी 2026 सेशन के लिए री-रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। छात्र इग्नू में दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

    ये है फॉर्म भरने की लास्ट डेट

    ओडीएल प्रोग्राम के लिए आवेदन की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 निर्धारित है वहीं जनवरी सेशन के लिए री-रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 जनवरी 2026 निर्धारित है।

    ऑनलाइन किया जा सकता है अप्लाई

    इग्नू जनवरी 2026 एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-

    • इग्नू जनवरी एडमिशन 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर Admission में जाकर ODL प्रोग्राम से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको पहले क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लेना है।
    • रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरें और फॉर्म को पूर्ण करें।
    • अंत में अभ्यर्थी कोर्स के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    IGNOU 2026 Admission

    फॉर्म भरने के बाद विड्रॉ करने का रहेगा मौका

    आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अगर कोई छात्र अपना एडमिशन वापस लेना चाहेगा तो ऐसे स्टूडेंट्स को इग्नू की ओर से एक सुविधा प्रदान की गई है। इसके तहत दिनों के हिसाब से आवेदन वापस लेने की छूट है। जितने दिन बाद आप एडमिशन वापस लेंगे उसी के अनुसार इग्नू की ओर से फीस में कटौती करके आपका आवेदन विड्रॉ कर दिया जायेगा। एडमिशन जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

