IGNOU Admission 2025: इग्नू जुलाई सेशन एडमिशन के लिए लास्ट डेट कल, जल्द कर लें अप्लाई, कल के बाद नहीं मिलेगा मौका

इग्नू जुलाई 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कल यानी 30 सितंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो छात्र इग्नू के यूजी पीजी पीएचडी foreign IOP प्रोगाम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वे तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इग्नू की ओर से जुलाई 2025 सेशन के लिए एडमिशन एवं री-रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है। ऐसे में जो छात्र इग्नू के विभिन्न यूजी, पीजी, पीएचडी, foreign IOP प्रोगाम्स के डिस्टेंस या ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर आवेदन कर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

नए एडमिशन के साथ ही ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक अगले वर्ष की पढ़ाई के लिए री-रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वे भी कल तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स का कर सकते हैं चुनाव इग्नू से पढ़ाई पूरी करने की सोच रहे छात्र अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में से किसी भी प्रोग्राम का चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ ही Overseas Students (SAARC, Non-SAARC and FSRI, and NRI) वाले भी प्रवेश के लिए तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। स्टूडेंट्स इग्नू से 4 वर्षीय यूजी पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश ले सकते हैं।

एप्लीकेशन प्रॉसेस इग्नू जुलाई एडमिशन 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर Admission में जाकर जिस प्रोग्राम के लिए आवेदन करना है उससे संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

अब आपको पहले क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लेना है।

रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरें और फॉर्म को पूर्ण करें।

अंत में अभ्यर्थी कोर्स के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। IGNOU Admission 2025 Application Form Link