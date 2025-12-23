Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ICSI CSEET Registration 2026: सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जून के लिए इन डेट्स में आवेदन का मौका, फीस सहित अन्य डिटेल करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:39 PM (IST)

    सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेस टेस्ट 2026 जून सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथियों के अंतर्गत ऑनला ...और पढ़ें

    Hero Image

    ICSI CSEET Registration 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) की ओर से सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जून 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 फरवरी 2026 निर्धारित है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महत्वपूर्ण तिथियां

    रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट 17 दिसंबर 2025
    पंजीकरण की लास्ट डेट 15 फरवरी 2026
    एग्जाम एनरोलमेंट सब मिशन की डेट (बिना लेट फीस)  1 मार्च से 7 अप्रैल 2026
    एग्जाम एनरोलमेंट सब मिशन की डेट (लेट फीस के साथ) 8 से 20 अप्रैल 2026
    परीक्षा की तिथि 1 से 4 जून 2026

    कैसे करें अप्लाई

    • सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
    • इसके बाद स्टूडेंट्स सेक्शन में जाकर CSEET रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
    ICSI CSEET Registration

    एप्लीकेशन फीस

    इस परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 7500 रुपये का भुगतान करना होगा। एग्जाम फीस 1500 रुपये निर्धारित की गई है। फीस ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

    क्वालिफाइंग मार्क्स

    इस परीक्षा में पास होने के लिए सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ध्यान रखें कि सभी पेपरों में न्यूनतम 40 फीसदी अंक प्राप्त करना आवश्यक है। कंपनी सेक्रेटरी एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जनवरी 2025 से जुड़ी अन्य डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- RBI Recruitment 2025: आरबीआई में एक्सपर्ट पदों पर हो रही भर्ती, एप्लीकेशन प्रॉसेस फीस सहित पूरी डिटेल करें चेक