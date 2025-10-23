ICSI CS December Registration 2025: सीएस दिसंबर सेशन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू, करेक्शन विंडो 26 अक्टूबर से होगी एक्टिव
आईसीएसआई की ओर से सीएस दिसंबर सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 23 अक्टूबर से दोबारा शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 25 अक्टूबर, 2025 तक लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजीकृत उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन करने के लिए 26 अक्टूबर से 21 नवंबर तक का समय दिया गया है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: आईसीएसआई सीएस दिसंबर सेशन परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) की ओर से सीएस दिसंबर सेशन में आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो को एक्टिव कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक सीएस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे लेट फीस के साथ 25 अक्टूबर, 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
इस दिन तक फॉर्म में सुधार करने का मौका
जो उम्मीदवार सीएस परीक्षा में शामिल होने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वे 26 अक्टूबर से 21 नवंबर, 2025 शाम 4 बजे तक परीक्षा केंद्र, वैकल्पिक विषय और मॉड्यूल में सुधार कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को बाद में फॉर्म में संशोधन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले अपने फॉर्म में सुधार अवश्य कर लें।
इन स्टेप्स से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
आईसीएसआई की ओर से सीएस दिसंबर सेशन की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- सीएस दिसंबर सेशन की परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर सीएस दिसंबर सेशन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- लिकं पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गई जानकारी को दर्ज करें।
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
- अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
दिसंबर से शुरू होगी परीक्षा
आईसीएसआई की ओर से एग्जिक्यूटिव और प्रोफेशनल ग्रुप-1 और ग्रुप-2 परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 22 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच किया जाएगा परीक्षा एक पाली में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक संचालित की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं।
