ICSI CS December Registration 2025: सीएस दिसंबर सेशन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू, करेक्शन विंडो 26 अक्टूबर से होगी एक्टिव

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: आईसीएसआई सीएस दिसंबर सेशन परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) की ओर से सीएस दिसंबर सेशन में आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो को एक्टिव कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक सीएस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे लेट फीस के साथ 25 अक्टूबर, 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

इस दिन तक फॉर्म में सुधार करने का मौका जो उम्मीदवार सीएस परीक्षा में शामिल होने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वे 26 अक्टूबर से 21 नवंबर, 2025 शाम 4 बजे तक परीक्षा केंद्र, वैकल्पिक विषय और मॉड्यूल में सुधार कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को बाद में फॉर्म में संशोधन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले अपने फॉर्म में सुधार अवश्य कर लें।