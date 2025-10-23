BPSC 71st CCE Result 2025: जल्द ही जारी होगा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से आयोजित 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार उम्मीदवारों को बेसब्री से है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर BPSC 71st CCE Result 2025 देख और डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि रिजल्ट जारी होने से संबंधित बीपीएससी की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। उम्मीदवारों को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज करना होगा।