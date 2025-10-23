Language
    BPSC 71st CCE Result 2025: जल्द ही जारी होगा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 12:17 PM (IST)

    बीपीएससी की ओर से जल्द ही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर, 2025 को किया गया था। 

    BPSC 71st CCE Result 2025: इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से आयोजित 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार उम्मीदवारों को बेसब्री से है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर BPSC 71st CCE Result 2025 देख और डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि रिजल्ट जारी होने से संबंधित बीपीएससी की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। उम्मीदवारों को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज करना होगा।

    ऐसे कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड

    बीपीएससी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

    • बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर BPSC 71st CCE Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज करना होगा।
    • लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से आयोजित 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन बिहार राज्य के 912 परीक्षा केंद्रों में 13 सितंबर को किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा दोपहर 12 से बजे से लेकर 2 बजे तक आयोजित कराई गई थी। 

    रिजल्ट जारी होने के बाद

    रिजल्ट जारी होने के बाद प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और मुख्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और निबंध से प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा कुल 900 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। 


