    ICSI CS December 2025: सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दिसंबर सेशन के लिए 23 अक्टूबर से शुरू होंगे दोबारा रजिस्ट्रेशन

    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:39 PM (IST)

    सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दिसंबर सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः 23 अक्टूबर से स्टार्ट की जाएगी जो 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ऐसे में जो छात्र पहले आवेदन करने से चूक गए हैं वे निर्धारित तिथियों में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। 

    ICSI CS December 2025 के लिए 23 से पुनः शुरू होंगे आवेदन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) की ओर से सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दिसंबर सेशन के लिए आवेदन 10 अक्टूबर 2025 तक लिए गए थे। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करने से चूक गए थे उनको एक और मौका दिया गया है। आईसीएसआई की ओर से सीएस दिसंबर के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 23 अक्टूबर से पुनः स्टार्ट की जाएगी जो 25 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी इन्हीं डेट्स के अंतर्गत फॉर्म भर सकेंगे। पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं है।

    आवेदन फीस

    सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 1500 रुपये जमा करना होगा वहीं प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करने पर 1800 रुपये का भुगतान करना होगा। एक बार आवेदन भर जाने के बाद उसमें किसी प्रकार के बदलाव के लिए उम्मीदवारों को 250 रुपये जमा करना होगा। ओवरसीज (दुबई सेंटर के लिए) उम्मीदवारों को फीस के रूप में 100 USD जमा करना होगा।

    इन स्टेप्स से कर सकेंगे अप्लाई

    • सीएस एग्जीक्यूटिव एवं प्रोफेशनल एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल्स भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
    • इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।
    ICSI CS December

    एग्जाम डेट्स

    आईसीएसआई की ओर से दिसंबर सेशन के लिए प्रोफेशनल एवं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (सिलेबस 2022) की परीक्षाओं का आयोजन 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक करवाया जायेगा।

