ICSI CS December 2025: सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दिसंबर सेशन के लिए 23 अक्टूबर से शुरू होंगे दोबारा रजिस्ट्रेशन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) की ओर से सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दिसंबर सेशन के लिए आवेदन 10 अक्टूबर 2025 तक लिए गए थे। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करने से चूक गए थे उनको एक और मौका दिया गया है। आईसीएसआई की ओर से सीएस दिसंबर के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 23 अक्टूबर से पुनः स्टार्ट की जाएगी जो 25 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी इन्हीं डेट्स के अंतर्गत फॉर्म भर सकेंगे। पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं है।