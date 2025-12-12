ICSI CS Admit Card 2025 OUT: सीएस दिसंबर सेशन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां icsi.edu से करें डाउनलोड

आईसीएसआई की ओर से सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 22 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर, 2025 के बीच में किया जाएगा। यह परीक्षा एक शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5.15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ को जरूर साथ लेकर जाएं। साथ ही परीक्षा वाले दिन तय समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। इसके अलावा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से जरूर पढ़ लें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी न हो। साथ ही एडमिट कार्ड में परीक्षा का नाम, अपना नाम, रोल नबंर, परीक्षा की तिथि और शिफ्ट आदि की जांच अच्छे से कर लें।