ICSI CS Admit Card 2025 OUT: सीएस दिसंबर सेशन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां icsi.edu से करें डाउनलोड
आईसीएसआई की ओर से सीएस दिसंबर सेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल दिसंबर सेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार ICSI CS December 2025 सेशन परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अब वे आईसीएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर को दर्ज करना होगा।
ICSI CS Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
आईसीएसआई की ओर से आज यानी 12 दिसंबर को सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कर्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर 'ICSI CS December 2025' एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर को दर्ज करें।
- लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस डेट को होगी परीक्षा
आईसीएसआई की ओर से सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 22 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर, 2025 के बीच में किया जाएगा। यह परीक्षा एक शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5.15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।
परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ को जरूर साथ लेकर जाएं। साथ ही परीक्षा वाले दिन तय समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। इसके अलावा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से जरूर पढ़ लें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी न हो। साथ ही एडमिट कार्ड में परीक्षा का नाम, अपना नाम, रोल नबंर, परीक्षा की तिथि और शिफ्ट आदि की जांच अच्छे से कर लें।
