CA Final Result 2025: कब जारी होगा सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन रिजल्ट, चेक करें लेटेस्ट अपडेट
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जल्द ही सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन सितंबर सेशन का रिजल्ट (ICAI CA September Result 2025) जारी किया जा सकता है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जारी होंगे। परिणाम आते ही अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज कर्क इसे चेक कर पाएंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीए फाइनल, इंटर और सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परीक्षा रिजल्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा नवंबर माह के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। हालांकि, आईसीएआई की ओर से इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।
सीए रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org एवं icai.nic.in पर की जाएगी। नतीजे जारी होते ही परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके अपने परिणाम की जांच कर पाएंगे।
परीक्षाएं इन डेट्स में हुई थी संपन्न
आईसीएआई की ओर से फाउंडेशन कोर्स ग्रुप 1 के लिए परीक्षा का आयोजन 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025, ग्रुप 2 के लिए 10, 12, 14 सितंबर 2025 को करवाया गया था। इंटरमीडिएट कोर्स एग्जाम ग्रुप-I के लिए परीक्षा 4, 7 और 9 सितंबर 2025 और ग्रुप- II के लिए 11, 13 और 15 सितंबर 2025 में आयोजित हुई थी। फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन का आयोजन 16, 18, 20 एवं 22 सितंबर 2025 को हुआ था।
स्कोरकार्ड इन स्टेप्स से कर पाएंगे डाउनलोड
- स्टेप 1: सीए फाइनल सितंबर रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए परीक्षार्थियों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर विजिट करना होगा।
- स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर जिसका रिजल्ट चेक करना होगा उसके एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 3: इसके बाद आपको लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके सबमिट करना होगा।
- स्टेप 4: अब आपका परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
रिजल्ट के साथ टॉपर्स लिस्ट भी होगी जारी
नतीजे जारी होने के साथ ही आईसीएआई की ओर से टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। पिछले सेशन (मई 2025) में सीए फाउंडेशन प्रोग्राम में वृंदा अग्रवाल- 90.5% (362/400 अंक), यदनेश राजेश नारकर- 89.5% (359/400 अंक) और शार्दुल शेखर विचारे- 89.5% (358/400 अंक) ने टॉप किया था। सीए इंटरमीडिएट में दिशा आशीष गोखरू- 85.5% (513/600 अंक), देवीदन यश संदीप - 83.83% (503/600 अंक), यामिश जैन/निलय डांगी- 83.67% (502/600 अंक) ने और सीए फाइनल में राजन काबरा - 86% (516/600 अंक), निष्ठा बोथरा-83.83% (503/600 अंक) एवं मानव राकेश शाह- 82.17% (493/600 अंक) ने टॉप थ्री पोजीशन हासिल की थी।
