CA Final Result 2025: कब जारी होगा सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन रिजल्ट, चेक करें लेटेस्ट अपडेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीए फाइनल, इंटर और सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परीक्षा रिजल्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा नवंबर माह के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। हालांकि, आईसीएआई की ओर से इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।

सीए रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org एवं icai.nic.in पर की जाएगी। नतीजे जारी होते ही परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके अपने परिणाम की जांच कर पाएंगे।

परीक्षाएं इन डेट्स में हुई थी संपन्न आईसीएआई की ओर से फाउंडेशन कोर्स ग्रुप 1 के लिए परीक्षा का आयोजन 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025, ग्रुप 2 के लिए 10, 12, 14 सितंबर 2025 को करवाया गया था। इंटरमीडिएट कोर्स एग्जाम ग्रुप-I के लिए परीक्षा 4, 7 और 9 सितंबर 2025 और ग्रुप- II के लिए 11, 13 और 15 सितंबर 2025 में आयोजित हुई थी। फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन का आयोजन 16, 18, 20 एवं 22 सितंबर 2025 को हुआ था।