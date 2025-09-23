ICAI CA January Exam 2026: सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन जनवरी एग्जाम के लिए डेट्स घोषित, सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल यहां करें चेक

आईसीएआई की ओर से सीए फाइनल इंटर एवं फाउंडेशन जनवरी 2026 एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 से 24 जनवरी 2026 तक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदन 3 से 16 नवंबर तक एवं लेट फीस के साथ 19 नवंबर तक फॉर्म भर सकेंगे।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन जनवरी 2026 सेशन एग्जामिनेशन के लिए डेट्स की घोषणा कर दी गई है। शेड्यूल ऑनलाइन माध्यम से आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक जनवरी 2026 परीक्षा का आयोजन 5 से 24 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा। ऐसे में उम्मीदवार डेट्स को ध्यान में रखकर अपनी परीक्षा तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं।

ग्रुप एवं कोर्स वाइज एग्जाम डेट्स आईसीएआई की ओर से फाइनल कोर्स ग्रुप 1 के लिए परीक्षा का आयोजन 5, 7 और 9 जनवरी 2026 को किया जायेगा, ग्रुप 2 के लिए एग्जाम 11, 13, 16 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा। इंटरमीडिएट कोर्स एग्जाम ग्रुप-I के लिए परीक्षा 6, 8 और 10 जनवरी 2026 और ग्रुप- II के लिए 12, 15 और 16 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। इन सबके अतिरिक्त फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन का आयोजन 18, 20, 22 एवं 24 जनवरी 2026 को होगा।

इसके अतिरिक्त MEMBERS’ EXAMINATION के अंतर्गत INTERNATIONAL TAXATION – ASSESSMENT TEST (INTT – AT) परीक्षा का आयोजन 13 एवं 16 जनवरी तथा INSURANCE AND RISK MANAGEMENT (IRM) TECHNICAL EXAMINATION (Modules I to IV) परीक्षा का आयोजन 9, 11, 13, 16 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा।

नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन डेट्स जो अभ्यर्थी इन इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट eservices.icai.org पर जाकर तय तिथियों में फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन से जुड़ी तिथियों की जानकारी निम्नलिखित है- ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि: 3 नवंबर 2025

बिना लेट फीस के फॉर्म भरने की लास्ट डेट: 16 नवंबर 2025

लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तिथि: 19 नवंबर 2025

करेक्शन तिथि/ एग्जाम सिटी चेंज करने की डेट्स: 20 से 20 नवंबर 2025