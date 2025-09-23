Language
    ICAI CA January Exam 2026: सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन जनवरी एग्जाम के लिए डेट्स घोषित, सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल यहां करें चेक

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:47 PM (IST)
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:47 PM (IST)

    आईसीएआई की ओर से सीए फाइनल इंटर एवं फाउंडेशन जनवरी 2026 एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 से 24 जनवरी 2026 तक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदन 3 से 16 नवंबर तक एवं लेट फीस के साथ 19 नवंबर तक फॉर्म भर सकेंगे।

    ICAI CA January Exam 2026 की पूरी डिटेल यहां से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन जनवरी 2026 सेशन एग्जामिनेशन के लिए डेट्स की घोषणा कर दी गई है। शेड्यूल ऑनलाइन माध्यम से आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक जनवरी 2026 परीक्षा का आयोजन 5 से 24 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा। ऐसे में उम्मीदवार डेट्स को ध्यान में रखकर अपनी परीक्षा तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं।

    ग्रुप एवं कोर्स वाइज एग्जाम डेट्स

    आईसीएआई की ओर से फाइनल कोर्स ग्रुप 1 के लिए परीक्षा का आयोजन 5, 7 और 9 जनवरी 2026 को किया जायेगा, ग्रुप 2 के लिए एग्जाम 11, 13, 16 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा। इंटरमीडिएट कोर्स एग्जाम ग्रुप-I के लिए परीक्षा 6, 8 और 10 जनवरी 2026 और ग्रुप- II के लिए 12, 15 और 16 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। इन सबके अतिरिक्त फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन का आयोजन 18, 20, 22 एवं 24 जनवरी 2026 को होगा।

    इसके अतिरिक्त MEMBERS’ EXAMINATION के अंतर्गत INTERNATIONAL TAXATION – ASSESSMENT TEST (INTT – AT) परीक्षा का आयोजन 13 एवं 16 जनवरी तथा INSURANCE AND RISK MANAGEMENT (IRM) TECHNICAL EXAMINATION (Modules I to IV) परीक्षा का आयोजन 9, 11, 13, 16 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा।

    नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। 

    आवेदन डेट्स

    जो अभ्यर्थी इन इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट eservices.icai.org पर जाकर तय तिथियों में फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन से जुड़ी तिथियों की जानकारी निम्नलिखित है-

    • ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि: 3 नवंबर 2025
    • बिना लेट फीस के फॉर्म भरने की लास्ट डेट: 16 नवंबर 2025
    • लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तिथि: 19 नवंबर 2025
    • करेक्शन तिथि/ एग्जाम सिटी चेंज करने की डेट्स: 20 से 20 नवंबर 2025

    एग्जाम के लिए टाइमिंग

    सीए इंटरमीडिएट के सभी पेपर्स का आयोजन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। पेपर हल करने के लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सीए फाउंडेशन पेपर 1 एवं पेपर 2 का आयोजन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक किया जायेगा। सीए फाउंडेशन पेपर 3 और 4 का आयोजन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। पेपर 3 और 4 दो घंटों का होगा। इसके अलावा फाइनल एग्जामिनेशन पेपर 1 से लेकर 5 तक 2 से 5 बजे तक आयोजित होगा यानी कि पेपर हल करने के लिए 3 घंटे दिए जायेंगे। पेपर 6 का आयोजन अपरान्ह 2 से शाम 6 बजे तक होगा यानी प्रश्न पत्र हल करने के लिए 4 घंटे दिए जायेंगे। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे। एग्जाम से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

