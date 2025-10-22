ICAI CA September Result 2025: सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन रिजल्ट कब और कहां कर सकेंगे चेक, जानें डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीए फाइनल, इंटर और सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीएआई की ओर से परिणाम नवंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org एवं icai.nic.in पर जारी होगा जहां से आप लॉग इन डिटेल दर्ज कर परिणाम की जांच के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स सीए फाइनल सितंबर रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए परीक्षार्थियों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर जिसका रिजल्ट चेक करना होगा उसके एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके सबमिट करना होगा।

अब आपका परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। फेल अभ्यर्थी जनवरी सेशन एग्जाम के लिए कर सकेंगे अप्लाई जो अभ्यर्थी इस एग्जाम में क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे वे जनवरी 2026 सेशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। जनवरी सेशन के लिए आवेदन 3 से 16 नवंबर तक लिए जायेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी 19 नवंबर तक लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकेंगे।

ग्रुप एवं कोर्स वाइज एग्जाम डेट्स आईसीएआई की ओर से फाइनल कोर्स ग्रुप 1 के लिए परीक्षा का आयोजन 5, 7 और 9 जनवरी 2026 को किया जायेगा, ग्रुप 2 के लिए एग्जाम 11, 13, 16 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा। इंटरमीडिएट कोर्स एग्जाम ग्रुप-I के लिए परीक्षा 6, 8 और 10 जनवरी 2026 और ग्रुप- II के लिए 12, 15 और 16 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। इन सबके अतिरिक्त फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन का आयोजन 18, 20, 22 एवं 24 जनवरी 2026 को होगा।