    ICAI CA Result SEP 2025: सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन रिजल्ट icai.org पर होगा जारी, स्कोरकार्ड 4 स्टेप्स में कर पाएंगे डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:37 PM (IST)

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीए फाइनल, इंटर और सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 एग्जामिनेशन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीएआई की ओर से परिणाम नवंबर के पहले वीक में जारी कर दिया जायेगा।

    ICAI CA Result SEP 2025 जल्द हो सकता है जारी।

    सभी परीक्षार्थियों को रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org एवं icai.nic.in पर जारी होगा। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से नतीजों की जानकारी नहीं दी जाएगी। नतीजे जारी होने के साथ ही आईसीएआई की ओर से सभी कोर्स के अनुसार टॉपर्स लिस्ट भी जारी की जाएगी।

    कब हुआ था एग्जाम

    • फाउंडेशन कोर्स ग्रुप 1: 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 एवं ग्रुप 2: 10, 12, 14 सितंबर 2025
    • इंटरमीडिएट कोर्स एग्जाम ग्रुप-I: 4, 7 और 9 सितंबर 2025 और ग्रुप- II: 11, 13 और 15 सितंबर 2025
    • फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन का आयोजन: 16, 18, 20 एवं 22 सितंबर 2025

    स्कोरकार्ड केवल 4 स्टेप्स में कर सकेंगे डाउनलोड

    आईसीएआई की ओर से नतीजे घोषित होते ही अभ्यर्थी केवल 4 स्टेप्स को फॉलो करके नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। स्टेप्स निम्नलिखित हैं-

    • स्टेप 1: आईसीएआई सीए सितंबर रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर जाना होगा।
    • स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर जिस कोर्स का रिजल्ट चेक करना होगा उसके एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • स्टेप 3: इसके बाद आपको लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके सबमिट करना होगा।
    • स्टेप 4: अब आपका परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
    3 नवंबर से जनवरी 2026 सेशन एग्जाम के लिए आवेदन हो जायेंगे स्टार्ट

    रिजल्ट जारी होने के साथ ही आईसीएआई जनवरी एग्जामिनेशन के लिए आवेदन 3 नवंबर से स्टार्ट कर दिए जायेंगे जो 16 नवंबर तक जारी रहेंगे। लेट फीस के साथ अभ्यर्थी 17 से 19 नवंबर तक फॉर्म भर पायेंग। एग्जाम से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

