ICAI CA Result SEP 2025: सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन रिजल्ट icai.org पर होगा जारी, स्कोरकार्ड 4 स्टेप्स में कर पाएंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीए फाइनल, इंटर और सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 एग्जामिनेशन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीएआई की ओर से परिणाम नवंबर के पहले वीक में जारी कर दिया जायेगा।

सभी परीक्षार्थियों को रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org एवं icai.nic.in पर जारी होगा। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से नतीजों की जानकारी नहीं दी जाएगी। नतीजे जारी होने के साथ ही आईसीएआई की ओर से सभी कोर्स के अनुसार टॉपर्स लिस्ट भी जारी की जाएगी।

कब हुआ था एग्जाम फाउंडेशन कोर्स ग्रुप 1: 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 एवं ग्रुप 2: 10, 12, 14 सितंबर 2025

इंटरमीडिएट कोर्स एग्जाम ग्रुप-I: 4, 7 और 9 सितंबर 2025 और ग्रुप- II: 11, 13 और 15 सितंबर 2025

फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन का आयोजन: 16, 18, 20 एवं 22 सितंबर 2025 स्कोरकार्ड केवल 4 स्टेप्स में कर सकेंगे डाउनलोड आईसीएआई की ओर से नतीजे घोषित होते ही अभ्यर्थी केवल 4 स्टेप्स को फॉलो करके नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। स्टेप्स निम्नलिखित हैं-