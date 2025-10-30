Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ICAI CA Result Sep 2025: सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन रिजल्ट 3 नवंबर को होगा जारी, ऑफिशियल नोटिस जारी

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:55 PM (IST)

    आईसीएआई की ओर से CA Foundation, Final and Intermediate एग्जाम रिजल्ट जारी होने की डेट की घोषणा कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर साझा की गई डिटेल के मुताबिक तीनों ही पाठ्यक्रमों का रिजल्ट 3 नवंबर को ऑनलाइन माध्यम से घोषित किया जायेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    CA Final Intermediate and Foundation results 3 नवंबर को होगा जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीए फाइनल, इंटर और सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। आईसीएआई की ओर से सभी पाठ्यक्रमों के रिजल्ट डेट की घोषणा कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर दी गई जानकारी के मुताबिक सीए सितंबर रिजल्ट 3 नवंबर 2025 को जारी किया जायेगा।
    साझा की गई डिटेल के मुताबिक Final and Intermediate पाठ्यक्रम का रिजल्ट अपरान्ह 2 बजे के आसपास एवं Foundation पाठ्यक्रम का रिजल्ट शाम 5 बजे के आसपास घोषित किया जायेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिजल्ट के साथ टॉपर्स लिस्ट भी होगी जारी

    नतीजे जारी होने के साथ ही आईसीएआई की ओर से टॉपर्स लिस्ट भी जारी की जाएगी। टॉप करने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग जारी होगी।

    नतीजे इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक

    • आईसीएआई सीए सितंबर रिजल्ट 2025 जारी होते ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर जिस कोर्स का रिजल्ट चेक करना होगा उसके एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आपको लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके सबमिट करना होगा।
    • अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
    ICAI CA Result Sep

    आपको बता दें कि सितंबर सेशन के लिए परीक्षा का आयोजन फाउंडेशन कोर्स ग्रुप 1 के लिए 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 एवं ग्रुप 2 के लिए 10, 12, 14 सितंबर 2025 को, इंटरमीडिएट कोर्स एग्जाम ग्रुप-I के लिए 4, 7 और 9 सितंबर 2025 और ग्रुप- II के लिए 11, 13 और 15 सितंबर 2025 को करवाया गया था। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन का आयोजन 16, 18, 20 एवं 22 सितंबर 2025 निर्धारित केंद्रों पर करवाया गया था।

    जनवरी सेशन के लिए 3 नवंबर से कर सकेंगे आवेदन

    सितंबर सेशन रिजल्ट जारी होने के साथ ही आईसीएआई की ओर से जनवरी 2026 एग्जामिनेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया भी 3 नवंबर को स्टार्ट कर दी जाएगी। जो छात्र इस सत्र की परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे वे भी अगले सेशन के एग्जाम के लिए आवेदन कर सकेंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। लेट फीस के साथ 17 से 19 नवंबर 2025 तक फॉर्म भरा जा सकेगा।

    यह भी पढ़ें- ICAI CA January Exam 2026: सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन जनवरी एग्जाम के लिए डेट्स घोषित, सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल यहां करें चेक