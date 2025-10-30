ICAI CA Result Sep 2025: सीए फाइनल, इंटर एवं फाउंडेशन रिजल्ट 3 नवंबर को होगा जारी, ऑफिशियल नोटिस जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीए फाइनल, इंटर और सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। आईसीएआई की ओर से सभी पाठ्यक्रमों के रिजल्ट डेट की घोषणा कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर दी गई जानकारी के मुताबिक सीए सितंबर रिजल्ट 3 नवंबर 2025 को जारी किया जायेगा।

साझा की गई डिटेल के मुताबिक Final and Intermediate पाठ्यक्रम का रिजल्ट अपरान्ह 2 बजे के आसपास एवं Foundation पाठ्यक्रम का रिजल्ट शाम 5 बजे के आसपास घोषित किया जायेगा।

रिजल्ट के साथ टॉपर्स लिस्ट भी होगी जारी नतीजे जारी होने के साथ ही आईसीएआई की ओर से टॉपर्स लिस्ट भी जारी की जाएगी। टॉप करने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग जारी होगी। नतीजे इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक आईसीएआई सीए सितंबर रिजल्ट 2025 जारी होते ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर जिस कोर्स का रिजल्ट चेक करना होगा उसके एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके सबमिट करना होगा।

अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आपको बता दें कि सितंबर सेशन के लिए परीक्षा का आयोजन फाउंडेशन कोर्स ग्रुप 1 के लिए 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 एवं ग्रुप 2 के लिए 10, 12, 14 सितंबर 2025 को, इंटरमीडिएट कोर्स एग्जाम ग्रुप-I के लिए 4, 7 और 9 सितंबर 2025 और ग्रुप- II के लिए 11, 13 और 15 सितंबर 2025 को करवाया गया था। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन का आयोजन 16, 18, 20 एवं 22 सितंबर 2025 निर्धारित केंद्रों पर करवाया गया था।