ICAI CA January 2026: सीए परीक्षा का मॉक टेस्ट शेड्यूल जारी, दो सीरीज में होगी परीक्षा

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीए फाइनल परीक्षा की पहली सीरीज 17 नवंबर 2025 और सीए इंटरमीडिएट परीक्षा की पहली सीरीज 18 नवंबर 2025 से शुरू होने वाली है।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट पेपर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीए फाइनल परीक्षा की पहली सीरीज 17 नवंबर, 2025 और दूसरी सीरीज 04 दिसंबर, 2025 से शुरू होने जा रही है। इसके अलावा, सीए इंटरमीडिएट परीक्षा की पहली सीरीज 18 नवंबर, 2025 और दूसरी सीरीज 06 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। ऐसे में जो उम्मीदवार सीए फाइनल या सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे यहां पूरा शेड्यूल देख सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीए फाइनल पहली सीरीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग- 17 नवंबर, 2025

एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट- 19 नवंबर, 2025

एडवांस्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस और प्रोफेशनल एथिक्स- 21 नवंबर, 2025

डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन- 24 नवंबर, 2025

इनडायरेक्ट टैक्स लॉ- 26 नवंबर, 2025 ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएंगी।

सीए इंटरमीडिएट की पहली सीरीज एडवांस अकाउंटिंग- 18 नवंबर, 2025

कॉर्पोरेट एंड लॉ- 20 नवंबर, 2025

टैक्सेशन-22 नवंबर, 2025

कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग- 24 नवंबर, 2025

ओडिटिंग एंड एथिक्स- 26 नवंबर, 2025

फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट- 28 नवंबर, 2025 ये सभी परीक्षाएं सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आयोजित कराई जाएंगी।

इन डेट्स में होंगी परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। फाइनल कोर्स ग्रुप-1 की परीक्षा का आयोजन 5, 7 और 9 जनवरी, 2026 को और ग्रुप-2 की परीक्षा का आयोजन 11, 13, 16 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। इसके अलावा, इंटरमीडिएट ग्रुप-I की परीक्षा 6, 8 और 10 जनवरी, 2026 को और ग्रुप- II परीक्षा का आयोजन 12, 15 और 16 जनवरी 2026 को किया जाएगा। साथ ही फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 18, 20, 22 एवं 24 जनवरी 2026 को किया जाएगा।