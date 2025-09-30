ICAI CA January 2026: सीए परीक्षा का मॉक टेस्ट शेड्यूल जारी, दो सीरीज में होगी परीक्षा
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीए फाइनल परीक्षा की पहली सीरीज 17 नवंबर 2025 और सीए इंटरमीडिएट परीक्षा की पहली सीरीज 18 नवंबर 2025 से शुरू होने वाली है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट पेपर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीए फाइनल परीक्षा की पहली सीरीज 17 नवंबर, 2025 और दूसरी सीरीज 04 दिसंबर, 2025 से शुरू होने जा रही है। इसके अलावा, सीए इंटरमीडिएट परीक्षा की पहली सीरीज 18 नवंबर, 2025 और दूसरी सीरीज 06 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। ऐसे में जो उम्मीदवार सीए फाइनल या सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे यहां पूरा शेड्यूल देख सकते हैं।
सीए फाइनल पहली सीरीज
- फाइनेंशियल रिपोर्टिंग- 17 नवंबर, 2025
- एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट- 19 नवंबर, 2025
- एडवांस्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस और प्रोफेशनल एथिक्स- 21 नवंबर, 2025
- डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन- 24 नवंबर, 2025
- इनडायरेक्ट टैक्स लॉ- 26 नवंबर, 2025
ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएंगी।
सीए इंटरमीडिएट की पहली सीरीज
- एडवांस अकाउंटिंग- 18 नवंबर, 2025
- कॉर्पोरेट एंड लॉ- 20 नवंबर, 2025
- टैक्सेशन-22 नवंबर, 2025
- कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग- 24 नवंबर, 2025
- ओडिटिंग एंड एथिक्स- 26 नवंबर, 2025
- फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट- 28 नवंबर, 2025
ये सभी परीक्षाएं सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आयोजित कराई जाएंगी।
इन डेट्स में होंगी परीक्षा
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। फाइनल कोर्स ग्रुप-1 की परीक्षा का आयोजन 5, 7 और 9 जनवरी, 2026 को और ग्रुप-2 की परीक्षा का आयोजन 11, 13, 16 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। इसके अलावा, इंटरमीडिएट ग्रुप-I की परीक्षा 6, 8 और 10 जनवरी, 2026 को और ग्रुप- II परीक्षा का आयोजन 12, 15 और 16 जनवरी 2026 को किया जाएगा। साथ ही फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 18, 20, 22 एवं 24 जनवरी 2026 को किया जाएगा।
इस दिन से आवेदन शुरू
इस परीक्षा में रजिस्ट्रेशन 03 नवंबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। साथ ही उम्मीदवार 16 नवंबर, 2025 तक परीक्षा के लिए अंतिम रूप से आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, लेट फीस के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर, 2025 और फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 20 से 22 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
